LES ELECCIONS BLANQUES
El pare i la representant de Haaland i el Manchester City desmenteixen Riquelme: «No és cert»
L’empresari alacantí s’ha compromès a fitxar el davanter noruec si diumenge és elegit president del Reial Madrid
Sergio R. Viñas
L’anunci d’Enrique Riquelme que Erling Braut Haaland serà jugador del Reial Madrid si ell guanya les eleccions a la presidència del club blanc d’aquest diumenge ha causat un terratrèmol en el futbol espanyol i mundial. La promesa que va realitzar a ‘El Hormiguero’, mentre subjectava una samarreta del Madrid amb el nom del noruec i el dorsal ‘9’, va ser un cop d’efecte que en poques hores ha perdut gran part de la seva manxa, en forma d’es desmentiments.
Tot just un parell d’hores després del seu anunci, ja de matinada a Espanya, l’agència de representació de Haaland, One Sarl, difonia a diversos periodistes un breu i imprès comunicat que amb declaracions textuals adjudicades a l’agent del jugador, Rafaela Pimenta, i al seu pare, l’exfutbolista Alfie Haaland. «Tot és molt entretingut, però no és cert. Desitgem el millor als dos candidats en les eleccions del Reial Madrid».
Ja aquest dijous al matí, és el Manchester City, club amb el qual té contracte l’ariet noruec, el que s’ha pronunciat sobre la promesa de Riquelme d’arrabassar-li la seva estrella. Com en el cas del seu agent i del seu pare, ho ha fet mitjançant un comunicat privat remès a diversos mitjans de comunicació.
«Les històries que han sorgit d’Espanya respecte al futur d’Erling Haaland són falses. No hi ha cap possibilitat que això passi i no hi ha cap clàusula contractual que ho permeti. Estem considerant accions legals», ha transmès el club anglès.
La presumpta clàusula de Haaland
El City fa referència de manera particular a l’afirmació de Riquelme que «Haaland té una clàusula i voldria venir al Reial Madrid». Durant anys s’ha afirmat que el golejador té al seu contracte una clàusula d’escapament, tot i que mai ha acabat de quedar clar si això és realment així i, en cas de ser-ho, a quant ascendeix l’import per rescindir el seu contracte.
La història recorda inevitablement la promesa que va fer Florentino Pérez l’any 2000 de fitxar Luís Figo si arribava a la presidència del Reial Madrid. Aquest acord va ser desmentit públicament pel mateix futbolista, que va concedir una entrevista dies després a ‘Sport’ amb la samarreta del Barça, però el fitxatge es va consumar després de la victòria del president d’ACS a les urnes, mitjançant el pagament dels 60 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió.
Segons han deixat anar des de la candidatura de Riquelme , hi ha un acord ja tancat amb Haaland, que va ser segellat pel mateix candidat amb el jugador i amb el seu pare en un sopar a Marbella, dissabte passat. Aquell dia, l’agenda pública del candidat va incloure una trobada amb socis i penyistes en un hotel de Màlaga.
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