Bàsquet/Lliga Endesa
Baxi s'acomiada com al patrocinador amb presència a l'ACB amb el millor balanç de victòries del Bàsquet Manresa
L'empresa de climatització és l'única de les dotze que l'entitat ha tingut a la màxima categoria amb balanç positiu, amb quatre temporades per damunt del 50% en els seus vuit anys
Baxi va dir adéu dijous a ser el patrocinador principal del Bàsquet Manresa i ho ha fet amb molt bones xifres esportives. És complicat lluitar contra TDK, que va portar la institució a guanyar una lliga ACB i una Copa del Rei, però en el balanç de victòries-derrotes, és la millor. De fet, és l'únic dels dotze patrocinadors que el club ha tingut a l'ACB amb balanç positiu (50,2%, amb 179 triomfs i 177 derrotes). El partit guanyat de divendres de la setmana passada contra el Reial Madrid, per tant, va evitar un final amb un 50% clavat.
D'aquesta manera, els vuit anys de Baxi, un amb Joan Peñarroya a la banqueta, cinc més amb Pedro Martínez i els dos últims amb Diego Ocampo, se situen en primer lloc per poc més d'un punt percentual sobre TDK. La marca japonesa d'electrònica, ben present encara en l'imaginari col·lectiu dels aficionats al bàsquet, va batre, això sí, el rècord de permanència amb un total de quinze anys.
Aquesta gran quantitat de temporades provoquen que n'hi hagués de tots colors. A TDK la penalitza les cinc primeres, en què l'equip lluitava per no baixar. A partir del 1990, i fins al 1998, van ser els millors anys, amb balanços positius i els grans títols. En els dos últims, amb molts partits perduts a l'Eurolliga i el descens de Gijón, es va tornar a baixar. En total, però, un gens menyspreable 49,1% de triomfs.
Menys duradores
El fet de ser patrocinador per un període curt de temps pot fer disparar les dades o deixar-les molt avall. En trobem dos exemples. En la banda alta, la tabaquera Marlboro va ser patrocinadora de l'aleshores Manresa EB la temporada 1979-80. De fet, a moltes publicacions ni apareixia el nom, però quedava clar a la camiseta. Va ser amb ella que l'equip va arribar a la final de la Copa del Rei perduda al Ferrol, amb un balanç positiu en aquesta competició. L'ajustat 10-12 a la lliga, en què l'equip va ser sisè, provoca un 46,4% total, bo i efímer.
En canvi, Ebro també va ser patrocinador una temporada, però va ser dolenta. En la campanya 1983-84, l'equip només va guanyar 5 dels 28 partits de lliga i va acabar baixant a la categoria inferior. La marca d'automoció ocupa l'últim lloc total, amb només un 20% de triomfs en totes les competicions.
Llavors hi ha casos de patrocinadors d'una sola temporada, com Suzuki, amb resultats correctes, sense ser extraordinaris. La marca japonesa va patrocinar el Bàsquet Manresa un any, en què el club es va mantenir sense problemes, i això va fer que tanqués l'any amb un 41,1% que el deixa sisè, a mitja taula.
Banda alta i baixa
En la banda alta, un de poc recordat és Icab. Va ser a l'entitat entre el 1977 i el 1979, abans que Marlboro, amb bons resultats, un cinquè i un setè llocs a la lliga. És quart, amb el 42,2% de triomfs. Per la seva banda, ICL va ser al costat del club en una etapa dura, la d'una salvació pels pèls, un descens sense pal·liatius i el darrer ascens fins ara. Aquest darrer, a la LEB, l'ajuda a pujar fins al cinquè lloc total.
Els dos últims per damunt del 40% són La Casera, un dels més llargs, durant sis temporades, entre elles la de la primera presència a Europa, a la Copa Korac de la temporada 1971-72. L'altre és el tercer més extens quant a temps, Ricoh, que va arribar després d'un ascens, el 2002, es va mantenir tot i haver-se de jugar a la LEB la temporada 2006-07, i va marxar amb un balanç discret a l'ACB i millorat pel pas per la segona categoria.
A la zona baixa, a part d'Ebro, hi ha Seguros Velázquez, amb el qual es va cobrir només un tram de la temporada 1982-83, i dos de més recordats. Amb Assignia es va viure una bona temporada, la 2011-12, i d'altres de molt dures, amb descensos esportius no consolidats que la fan arribar només al 32,5%. Pitjor va anar amb La Bruixa d'Or, amb una victòria de cada quatre partits durant tres cursos. Almenys, en aquest darrer cas, l'últim partit va ser la salvació miraculosa a Madrid del 2015.
L'asterisc
En tota aquesta llista cal posar-hi un asterisc. Es tracta de Minorisa.net, l'empresa de noves tecnologies amb la qual l'expresident Enric Torres va fer un gran servei al club el 2001. Aquest era a la LEB, de la qual no va poder sortir al primer intent. Si que ho va fer l'any següent, amb Ricard Casas a la banqueta. Aquest espònsor té un balanç altíssim, del 71,9% (41 victòries, 15 derrotes i un empat en la final de la lliga contra el Lucentum, sense transcendència). El fet que no fos mai a la màxima categoria l'aparta de la classificació principal, però no fa que no sigui recordat per la seva contribució a la supervivència de l'entitat.
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