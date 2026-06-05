Bàsquet/Fase d'ascens a Lliga Femenina 2
El CB Igualada perd davant del Loiola i haurà de vèncer el Gran Canària de dotze per seguir viu (49-44)
Les anoienques paguen el cansament, la falta de rotacions i també el desencert, però encara segueixen vives en la competició
El CB Igualada ha caigut en el segon partit de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 en derrotar l'Univesidad Deusto Loiola (49-44) en un duel en què ha pagat la falta d'encert i en què les jugadores s'han posat nervioses per les decisions arbitrals.
El més salvable del cas és que les igualadines encara no estan eliminades, tot i que ho tenen complicat. Han de guanyar aquest dissabte, a les onze del matí, el Gran Canària i esperar que el Pozuelo no venci el Loiola en el partit que es jugarà a continuació. A més, han de derrotar les insulars, que aquest divendres han vençut el Pozuelo per un clar 76-53, per dotze punts de distància per arribar a la segona posició del grup i jugar la repesca.
En el partit d'aquest divendres, les igualadines duien un 0 de 15 en triples en el primer període, que s'ha convertit en un 6 de 34 al final. Aquest excés de tirs des de fora ha fet que provoquessin poques faltes i només anessin set cops a la línia de tirs lliures, amb cinc errades. A més, el poc més del 30% en els tirs de dos tampoc no ha ajudat.
Per contra, la defensa ha mantingut l'equip en el partit. L'Igualada guanyava de dos al descens i només perdia per quatre punts a sis minuts i mig per al final, amb una gran actuació de Naia Puente. Però aquesta petita distància ha estat impossible d'eixugar per la falta d'anotació i el Loiola s'endú una victòria que el deixa amb dos triomfs i l'ascens molt proper.
UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA: Basaguren 4, Sese 13, Santesteban 4, Mauraza 8, Vázquez 8 -cinc inicial- De Diego 4, Beraza 3, Carrasco 3, Arrillaga, García, Arenas 2 i Loroño
CB IGUALADA: Compte 6, Soler, Tajahuerce 10, Puente 19, Roqué -cinc inicial- Blanco 6, Vidal, Díaz-Guerra 1, Nieto-Sandoval 2
ÀRBITRES: Vera i Molina
PARCIALS: 18-14, 20-22, 39-34, 49-44
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