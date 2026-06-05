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Escacs

El Club Escacs Santpedor acull diumenge la 26a edició del torneig de ràpides d'escacs

El campionat forma part del circuit de la Catalunya central i s'emmarca dins dels actes de la festa major de la vila bagenca

Els escacs tornaran a omplir diumenge la plaça Gran de Santpedor

Els escacs tornaran a omplir diumenge la plaça Gran de Santpedor / Club Escacs Santpedor

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Regió7

Manresa

Santpedor acollirà aquest diumenge, a partir de dos quarts de deu del matí, la 26a edició del torneig de ràpides d'escacs, una cita ja bàsica dins del calendari esportiu local. La competició forma part del circuit de la Catalunya central i forma part de la festa major de la vila. Començarà a dos quarts de deu del matí a la Plaça Gran, el lloc emblemàtic on té lloc cada any.

El Club d'Escacs Santpedor és l'organitzador del torneig, que aposta pel foment d'aquest esport a escala local i comarcal. Aquest format de partides ràpides garanteix dinamisme i emoció. El ritme de joc és de deu minuts més increment per les sis rondes del campionat i hi ha temps fins a les set del matí del dissabte per inscriure-s'hi. Es pot fer a escacssantpedor@gmail.com, al web del club o per Whatsapp als telèfons 689 679 906 o bé 699 943 134.

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La inscripció i l'esmorzar, botifarra i beguda, costen de euros i també hi haurà un torneig infantil sub-14 gratuït.

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