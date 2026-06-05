ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça revela les dates d’un ‘stage’ de pretemporada a Anglaterra
La plantilla de Hansi Flick es desplaçarà a St. George’s Park, a prop de Birmingham, del 27 de juliol al 3 d’agost
Albert Guasch
La plantilla de Hansi Flick, amb els jugadors que hi hagi disponibles després de la disputa del Mundial, tornarà als entrenaments el 13 de juliol amb les habituals proves mèdiques i físiques. El desenvolupament de la llarga Copa del Món no haurà acabat encara (la final és el 19 de juliol), així que el tècnic alemany començarà a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí amb pocs futbolistes del primer equip. Alguns encara estaran competint i d’altres just hauran començat les vacances.
Més elements s’espera que s’incorporin per a l’inici de l’stage estiuenc, que segons va revelar aquest divendres el FC Barcelona es realitzarà, com es preveia, a Anglaterra. L’expedició blaugrana es desplaçarà a St George’s Park del 27 de juliol al 3 d’agost, seu habitual de les concentracions de la selecció anglesa, ubicada als afores de Birmingham, a mig camí de Nottingham.
El club barcelonista coneix les instal·lacions, ja que va realitzar allà dos ‘stages’ de pretemporada: una l’estiu del 2014 i un altre a l’estiu del 2016. Els futbolistes amb contracte que no juguen el Mundial són: Szczesny, Balde, Gerard Martín, Christensen, Fermín, Casadó, Marc Bernal i Roony Bardghji. A més caldrà veure què passa amb els cedits Ter Stegen, Héctor Fort, Iñaki Peña, Ander Astralaga i Ansu Fati.
Partits programats
És de preveure que els convocats per a l’stage disputin diversos amistosos. Com a mínim n’hi haurà un contra el Birmingham City al St Andrew’s Stadium. El Birmingham és propietat d’un fons d’inversió nord-americà anomenat Knighthead Capital Management i que participa com a accionista Tom Brady, llegenda del futbol americà.
La pretemporada no està del tot tancada i podrien programar-se més partits fora de Barcelona. Tampoc es coneix encara el rival del Trofeu Joan Gamper després que caigués l’opció de l’Ajax. Tot s’aniran resolent en pròximes dates.
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