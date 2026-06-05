Hoquei patins | Semifinals OK Lliga
L’Igualada Rigat perd en la primera visita del Barça i haurà de guanyar diumenge si no vol quedar fora de la final de l’OK Lliga
Els blaugrana s’imposen a les Comes per 1 a 2 amb un gol de falta directa a tres minuts pel final i posa el 2 a 1 a l’eliminatòria
L’Igualada Rigat ha perdut amb el Barça a Les Comes per 1 a 2 i està obligat a guanyar per no quedar-se fora de la final de l’OK Lliga. Els arlequinats han fet un gran partit i han tingut ocasions de sobres per endur-se la victòria, però un gol de falta directa dels blaugrana a tres minuts pel final els ha allunyat de sumar el segon punt de l’eliminatòria. Amb aquest resultat, els de Ricard Ares es posen 2 a 1 i són a un sol triomf de passar de ronda.
El pavelló de Les Comes ha recuperat l’ambient dels dies grans, ha omplert les seves graderies d’aficionats i ha animat l’Igualada Rigat de principi a fi. Ho ha fet d’inici, quan el Barça dominava, movia la pilota de banda a banda i tenia les primeres ocasions, hi ha tornat quan els blaugrana s'han avançat al marcador al minut 7 amb un gol de Ferran Font de falta directa i ho ha ftr encara més quan els arlequinats han empatrt al quart d’hora amb un golàs gairebé sense voler de Matias Pascual. A partir de llavors, els arlequinats no han parat d’empènyer i s'han acostat cada vegada amb més perill i freqüència a l’àrea blaugrana.
Joan Ruano ha xutat al pal i ha forçat un penal que ha acabat enviant directament fora Roger Bars. Més endavant, Marc Carol, Miguel Cañadillas, Biel Llanes i Marc González han provat de superar Sergi Fernández un cop cadascun. Mentrestant, el Barça mirava amunt i demanava l’hora. Finalment, s'ha arribat al descans amb l’un a un.
El partit s'ha igualat a l’inici de la segona part. Els dos equips han disposat d’arribades constants i l’únic que ha mantingut l’empat al marcador han estat les aturades salvadores d’Arnau Martínez i Sergi Fernández. El porter blaugrana ha aturat un xut amb la part frontal del casc i un altre estirant el peu fins a l’altura del travesser. També s'ha igualat el marcador de faltes, que en marcava vuit per cadascun abans dels darrers deu minuts de partit.
El Barça n'ha comès dues més al cap de poc i l’Igualada ha disposat d’una falta directa que ho podia canviar tot. L'ha errat Biel Llanes, que no ha estat capaç d’enganyar Fernández.
Si bé els últims minuts han recordat al tram final de la primera part, en què l’Igualada ha tornat a assetjar l’àrea blaugrana i ha fet mèrits de sobres per endur-se la victòria, el Barça no ha perdonat el seu torn des de la falta directa i ha sumat el segon punt de l'eliminatòria.
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