Mundial
Marc Bernal brilla en el duel amistós d'Espanya contra Iraq en l’inici del camí del Mundial
Empat gris amb un bon gol de Ferran Torres i un error groller de Joan García en el gol rival
Fermín de la Calle
Espanya va arrencar el seu camí cap a la segona estrella a la platja de Riazor, en una ciutat feliç que encara es recupera de la ressaca de la celebració de l’ascens del Deportivo a Primera. I va fer el primer pas en aquest camí que espera que el porti fins a l’estadi MetLife de Nova Jersey el 19 de juliol amb un onze de jugadors que estaran en la cita mundialista reforçats per aquests futbolistes de suport que ha citat Luis de la Fuente. Un pas no especialment ferm, amb un empat gris contra l’Iraq del qual no s’han de treure grans conclusions.
Joan García es va col·locar a la porteria amb Porro, Joan Martín, Laporte i Grimaldo per davant, tres blaugrana en la medul·lar (Dani Olmo, Marc Bernal, Gavi) i un trident heterodox formant per Ferran, Borja Iglesias i Baena. Davant, una selecció mundialista, l’Iraq, dirigida per l’australià Graham Arnold. Equip incòmode de tall similar als que trobaran els espanyols en els partits de grup davant l’Aràbia i Cap Verd.
Error greu de Joan García
Espanya va dominar la possessió i la territorialitat des de l’inici, trepitjant àrea rival amb assiduïtat. Baena va avisar en una jugada, però la llauna la va obrir Ferran, que portava el braçalet, culminant una contra amb la cama esquerra en el minut 16. Els de De la Fuente es movien amb dinamisme amb arribades des de segona línia a la poblada àrea iraquiana, que es defensava amb solvència. En atac els visitants no trepitjaven àrea, però no ho van necessitar per marcar.
En el minut 26 el lateral esquerrà Merchas Dorsi va rebre en la posició d’extrem i va inventar-se un xut que va sorprendre un Joan Garcia que va cometre un error gruixut que costava l’empat en el partit. Males sensacions per al blaugrana, que no tindrà minuts en el Mundial davant Unai Simón i Raya. El gol va deixar fred els espanyols, que no es podien treure de sobre la pressió iraquiana. Un xut que va enganxar a la part alta del travesser de Ferran va ser el més destacat fins al final del primer temps.
De la Fuente va posar sang nova a la segona part reservant els més habituals com Laporte o Dani Olmo, i buscant una mica més d’ímpetu. El sevillà Jesús Rodríguez va tenir la primera ocasió amb un xut creuat i el madridista Gonzalo gairebé marca a l’enviar una centrada de Baena al primer pal. El planter de Valdebebas es deixava veure més que un Borja Iglesias que no va tenir una bona nit a la gespa corunyesa.
Però l’equip seguia sense gràcia en atac, amb les bandes molt espesses, ni dominava al centre del camp, on Gavi i Marc Bernal no es van imposar en cap moment als seus adversaris. Joan Garcia continuava generant inseguretat en les seves sortides en pilotes altes i els iraquians s’animaven a l’arribar a l’àrea espanyola.
El rosari de canvis final va acabar de desarmar un partit amb ritme de pretemporada que ha servit de rodatge de les dues seleccions i poc més perquè hi va haver poques coses per aclarir d’aquest amistós. Millor no treure’n conclusions, més enllà de veure la il·lusió de la grada i de confirmar que el nucli dur de la selecció era a la grada complint el seu procés de recuperació i descans per arribar al Mundial en el seu punt òptim. El més important era fer el primer pas i ja està fet. El viatge ha començat.
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