FUTBOL
Klopp és el Figo de Riquelme per guanyar les eleccions
El candidat mira de convèncer l’alemany mentre Florentino promet gastar molts diners sense donar noms i treballa per seduir Joao Neves
Fermín de la Calle
La campanya electoral del Reial Madrid entra en la recta final marcada pels moviments d’un Enrique Riquelme que ha marcat l’agenda de Florentino Pérez des del primer dia. Es podria dir que Riquelme ha guanyat la campanya tot i que tot apunta que Florentino guanyarà les eleccions. Però això últim encara s’ha de veure.
Haaland canvia la campanya
La irrupció de la figura d’Erling Haaland a la campanya sembla haver acostat molt les posicions. Tot i que des de la trinxera de Florentino s’ha fet molt soroll amb possibles desmentits, la realitat és que ni el jugador ni el Manchester City han publicat un desmentiment oficial categòric que negui la possibilitat que el noruec pugui acabar al Reial Madrid si Riquelme surt president. A més, el precedent de Luis Figo negant taxativament la seva marxa al Bernabéu convida a ser escèptics davant els esmentats desmentits.
Després de Haaland li tocava moure peça al tauler Florentino Pérez, que va desaprofitar el seu torn en la seva compareixença amb Iker Jiménez. El president no va donar cap nom ni va desmuntar el fitxatge del noruec per part del seu rival. La promesa de Pérez va ser literalment gastar diners. «Faré l’oferta més gran de la història del club per un jugador. Trucaré a un club i oferiré 150 milions», va asseverar davant l’ufòleg prometent una despesa galàctica en un futbolista anònim.
Per les pistes que va oferir i els moviments que està realitzant el club, més enllà dels fitxatges que vam avançar fa dies a EL PERIÓDICO de Mourinho (que costarà 15 milions), Konaté i Dumfries, els jugadors que encaixen en aquest perfil són els centrecampistes del París Saint-Germain Vitinha i Joao Neves. El segon és el que jugador que més agrada al president, un futbolista pel qual sent especial atracció, i que a més estan representats per Jorge Mendes, l’agent de Mourinho. Així que han armat una estratègia per mirar de seduir el futbolista i convèncer el PSG amb una oferta que està fins i tot per sobre de la valoració de mercat del jugador, que segons el portal transfermaket és de 140 milions. El mateix preu en el qual es taxa Vitinha, que seria l’altra possibilitat.
Convèncer Neves a través de Mendes
Queda descartada l’arribada d’un altre atacant perquè el Reial Madrid ja té coberta l’àrea ofensiva amb la presència de Kylian Mbappé, Vinícius (al qual el president vol renovar), Jude Bellingham, Rodrygo, i la tornada d’Endrick i Nico Paz. Així que el galàctic elegit per a aquesta refundació del ‘Florentinato’ serà un migcampista de nacionalitat portuguesa. El problema és convèncer el PSG i Luis Enrique que accedeixi a traspassar-lo. I allà l’única possibilitat que existeix que passi és que sigui el jugador que parli amb el tècnic asturià i el club i l’informi de la seva intenció de sortir del París Saint-Germain, on entra la figura de Jorge Mendes.
Però tot això passaria a partir de dimarts, sempre que Florentino sigui elegit president. Una cosa que cal veure perquè Riquelme continua fent moviments que agraden als socis. L’alacantí ha reclutat per a la seva candidatura un altre il·lustre «antimadridista», com els qualifiquen des de la trinxera de Florentino, en la persona de Vicente del Bosque. El seleccionador campió del món, a més de jugador i entrenador del Reial Madrid, s’afegeix a la llista juntament amb Raúl González Blanco, Fernando Hierro o Iker Casillas. Tots acomiadats per la porta del darrere i amb un cop de porta per Pérez durant el seu mandat.
Klopp és el Figo de Riquelme
No obstant, la clau de les eleccions encara s’ha de descobrir. Haaland ha disparat la consistència de Riquelme, però el Figo que ha de capgirar la truita en aquestes eleccions és Jurgen Klopp. I la realitat és que hi ha hagut un acostament real a l’alemany. En un primer moment, Riquelme va enviar un emissari i l’alemany va rebutjar educadament el seu oferiment, cosa que va empènyer a contactar amb altres tècnics com Cesc, Roberto Martínez o Mikel Arteta. Però després de la designació de Raúl González com a director esportiu, el 7 blanc va provocar un segon acostament a Klopp i sembla que l’actitud de l’alemany va ser més receptiva.
Riquelme ha recuperat molt terreny respecte a Florentino des que va arrencar la campanya. Però si anuncia Klopp com a tècnic blanc, aquest moviment sí que podria resultar tan decisiu per convèncer els socis i provocar un tomb en les eleccions com aquell anunci del fitxatge de Figo l’estiu del 2000. Passen les hores i els candidats juguen als escacs calculant cada moviment mentre observen el seu rival. Florentino farà aquest dissabte un tancament de campanya en què ningú descarta un últim anunci. Riquelme confia a poder donar el cop definitiu aquest dissabte a la tarda amb l’anunci de Klopp, que empenyeria molts socis a anar a Valdebebas a favor del canvi. Les espases són a dalt de tot.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió