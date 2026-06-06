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Futbol sala

El Covisa Manresa anuncia el fitxatge de Ian Herrerías, de Sant Vicenç

La tercera contractació per a la temporada vinent és la d'un jugador que ja havia estat set anys amb l'equip blanc-i-vermell

Ian Herrerías, amb el directiu del Covisa Toni Charneco

Ian Herrerías, amb el directiu del Covisa Toni Charneco / Covisa Manresa

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Regió7

Manresa

El Covisa Manresa ha anunciat aquest dissabte el tercer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta d'un vell conegut de la casa, el jugador de Sant Vicenç de Castellet Ian Herrerías, que va ser al club del Pujolet durant set temporades i que ara torna a casa.

Després de deixar el Manresa FS, Herrerías va fitxar pel juvenil nacional de l'Industrias Santa Coloma i, a continuació, va signar pel Puerto Atlético de Ceuta, també de categoria juvenil. En aquesta etapa va arribar a debutar a Segona B, amb un partit amb la Sociedad La Pantera, també de la ciutat autònoma nord-africana.

Un cop fet el salt a la categoria sènior, ha militat enguany amb el Futsal Vilomara, amb el qual ha jugat un any a Tercera Divisió Nacional amb encert, ja que els bagencs van ser segons del seu grup.

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Es tracta d'un jugador de característiques ofensives, dretà i amb bones habilitats individuals. S'afegeix a les incorporacions d'Àlex Terraga Terri i la d'Eudald Ripollès, publicada fa pocs dies, a part de la del nou entrenador, Xavi Santaella, Santa. El club espera anunciar noves incorporacions aviat fins a completar una plantilla de quinze homes.

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