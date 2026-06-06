Entusiasme a La Salle de Manresa per la presència de Pep Guardiola en la inauguració de la Cruyff Court
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El ja exentrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, ha generat una forta expectació a La Salle de Manresa per la seva presència en la inauguració d'una Cruyff Court que durà el seu nom a l'escola. El tècnic ha arribat cap a dos quarts d’onze del matí, on l’esperaven diverses autoritats municipals, entre les quals l’alcalde Marc Aloy, així com nombrosos aficionats. Guardiola ha estat rebut amb entusiasme i no han faltat les peticions de fotografies per part dels assistents, que l’han acollit amb calidesa.
Es tracta de la segona pista d'aquest tipus que hi haurà a la ciutat, després de la ubicada a la plaça del Milcentenari de la capital bagenca i que du el nom de Manel Estiarte.
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Sílvia Orriols lamenta a la Patum 'que hi ha qui no sap gaudir de la festa
- El poble medieval de Catalunya que amaga pintures rupestres i un dels grans tresors ibèrics del país