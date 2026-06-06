Bàsquet | Ascens a Lliga Femenina 2
Espectacular victòria sense premi del CB Igualada en el comiat a la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 (89-60)
Les anoienques superen la barrera dels dotze punts necessària per somiar amb la repesca, però el triomf posterior del Pozuelo les deixa eliminades
Regió7
El CB Igualada ha marxat amb el cap ben alt de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 que s'ha fet a Jerez. Necessitava vèncer per dotze punts el Gran Canària per tenir opcions de repesca, i ho ha fet amb escreix. El triomf ha estat espectacular, de 29 punts de marge. La segona part de l'equació, però, s'ha girat en contra. El Pozuelo ha derrotat el Loiola per 60-49, amb un 26-12 de parcial en el darrer període, i ha tancat la porta a les anoienques. Les madrilenyes pugen i les basques jugaran diumenge buscant la plaça extra.
Però res pot amagar el gran paper d'unes igualadines que havien tingut mala sort en els duels anteriors, amb l'organització i l'arbitratge, i que s'han revenjat. Els 22 punts d'avantatge del descans ja mostraven que l'equip de Joan Albert Cuadrat tenia el dia, amb una imponent Aina Roqué, autora de 27 punts.
Per al tècnic, "el partit ens ha definit perfectament, de ritme alt i amb els percentatges habituals. Quan hem jugat sense la pressió i els nervis dels dos darrers dies, hem demostrat que tenim nivell per jugar aquest tipus de fases. Estic molt orgullós de la temporada que hem fet".
CB IGUALADA: Blanco 3, Compte 15, Soler 18, Tajahuerce 7, Roqué 27 -cinc inicial- Vidal, Díaz-Guerra 8, Nieto-Sandoval 9, Puente 10
GRAN CANÀRIA ULPGC: Santana 3, Niambelé 11, Trujillo 3, Naranjo 17, García 4 -cinc inicial- Ruigómez 7, González 8, Betancor 2, Matejkova 3, Afonso
ÀRBITRES: Betanzos i Gabarrón
PARCIALS: 16-11, 46-24, 60-41, 89-60
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