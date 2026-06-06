Futbol
Pep Guardiola: "Tornaré a la Salle com quan era petit, me'n faré professor"
El ja extècnic del Manchester City fa un breu repàs de l'actualitat i afirma que "la Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas" del Barça
En unes curtes declaracions de menys de tres minuTs a la premsa present a la inauguració de la seva Cruyff Court a Manresa, Pep Guardiola no ha volgut donar pistes sobre el seu futur. A la pregunta de què farà, ha deixat anar un irònic "tornar a estudiar aquí a la Salle com quan era petit, me'n faré professor".
Simplement ha apuntat que "m'instal·laré un temps aquí i ja veurem què farem, ni jo mateix ho sé".
Preguntat sobre el possible fitxatge del seu exjugador Bernardo Silva pel Barça, ha explicat que "s'adapta a qualsevol equip, és massa bo". I sobre un altre futbolista que també va estar a les seves ordres, Julián Álvarez, "també és molt bo, són tot molt bons".
Guardiola també ha parlat del fet que el Barça hagi guanyat dues lligues seguides amb molts nois de la Masia. "Són jugadors del Barça. Tant si són d'aquí o si venen de fora segur que ho fan molt bé. Han fet dos anys extraordinaris, com de bé ho han fet i com de divertit és veure'ls jugar. Soc molt fan del Hansi [Flick], de com ho fan, i per molts anys".
Inquirit sobre què falta per guanyar la Lliga de Campions ha estat clar. "La Champions destrossa projectes. Espero que no sigui el cas, que el fet de no guanyar-la et faci pensar que tot no és bo. La lliga és la que et dona la consistència. A la Champions has d'arribar bé al final, sense lesionats. La influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, l'equip vagi creixent i no pensin per no arribar a la final de la Champions la temporada no és dolenta".
Sobre la seva expèriència a Manchester, i abans de girar-se i marxar, ha reconegut que "no hauria pogut imaginar ser allà durant deu anys".
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