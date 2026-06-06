Bàsquet/Lliga Endesa
El vuitè de l'ACB, La Laguna Tenerife, en fa fora el primer, el Reial Madrid, un fet que no passava des del 2008
Sergio Scariolo, tècnic blanc víctima en aquesta ocasió, va ser qui ho va aconseguir fa divuit anys, quan l'Unicaja també va eliminar el conjunt madridista
És la primera temporada en blanc, quant a títols, per al conjunt madridista des de fa setze cursos
La Laguna Tenerife ha protagonitzat aquest dissabte a la tarda una de les sorpreses més grans dels darrers lustres a l'ACB. Els canaris han eliminat el Reial Madrid en els quarts de final de la Lliga Endesa després de derrotar-lo per 95-107 en el tercer partit i definitiu. En els altres dos també havien guanyat els visitants, ja que els insulars havien guanyat el primer al Movistar Arena (97-98) i els blancs havien fet el mateix al Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna (83-118).
El fet noticiable és que el vuitè classificat de la lliga ha fet fora el campió de la fase regular per quarta vegada a la història i que, en l'última, també hi estava implicat qui ara és l'entrenador del Reial Madrid, Sergio Scariolo. Aleshores, però, va ser ell el guanyador, quan l'Unicaja que ell preparava va eliminar el Madrid de Joan Plaza en dos partits. L'Unicaja seria eliminat en semifinals pel Tau Cerámica, que acabaria sent campió en vèncer el Barça a la final.
Es dona la circumstància que La Laguna Tenerife ha guanyat enguany els tres partits a la pista del Reial Madrid, ja que en la lliga regular també hi va vèncer per 90-95. Tot, després d'una eliminatòria en què els dos equips han hagut de canviar tot el joc interior per les lesions de Tavares i Len en la banda blanca i de Fran Guerra i Shermadini, en la canària. Han entrat Sissoko i Yurtseven per al Reial Madrid, que en el darrer partit han totalitzat 12 punts, però que no han pogut controlar un extraordinari Kevin Yebo, el qual, en el seu quart partit amb el conjunt de Txus Vidorreta, ha totalitzat 22 punts i 28 de valoració.
El màxim anotador del duel ha estat Patty Mills, amb 29, pels 22 de Mario Hezonja, escollit MVP de la lliga aquesta setmana.
El Madrid completa una temporada en blanc, la primera de Scariolo a la banqueta i amb Sergio Rodríguez i Martinas Pocius a la direcció esportiva, ja que va perdre la final de la Supercopa, contra el València, la de la Copa, contra el Baskonia, la de l'Eurolliga, davant de l'Olympiacos, i ara cau en quarts de final de la lliga, de la qual era vigent campió. És el primer curs en què el Reial Madrid no guanya res des de la campanya 2009-10.
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