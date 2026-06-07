Atletisme
Anna Recuenco, de Sant Joan i de l'Avinent Manresa, assoleix un sideral rècord estatal de disc sub-16
La bagenca envia l'artefacte a 56,93 metres, supera de gairebé vuit metres la marca obtinguda quinze dies enrere i queda a cinc del rècord d'Espanya absolut, tot i que amb un disc que pesa menys
La jove llançadora de disc de Sant Joan de Vilatorrada Anna Recuenco sembla no tenir sostre. O almenys, està molt lluny. Aquest diumenge ha aconseguit una marca sideral en els Campionats d'Espanya sub-16 d'atletisme que es disputen a l'estadi Camilo Cano de La Nucia. Ha enviat l'artefacte a 56 metres i 93 centímetres, amb la qual cosa ha superat de gairebé vuit metres el registre obtingut només quinze dies enrere, quan ja va superar la plusmarca amb un 49.19 al Vendrell. La setmana anterior ja l'havia batut a Mataró, amb 48.95.
El fet extraordinari de tots aquests registres és que la bagenca, amb només 16 anys, s'ha situat a menys de cinc metres del rècord d'Espanya de l'especialitat, els 61.89 aconseguits per Sabina Asenjo, del FC Barcelona, el 2016 a Bilbao. Veient l'edat de Recuenco, el marge de millora és impressionant, tot i que també cal tenir en compte que el pes del disc és diferent, de 800 grams per als sub-16 i d'un quilo per a les sèniors.
En la final de la Nucia, Recuenco ha aconseguit el seu millor llançament en l'últim intent, tot i que ja hauria quedat campiona igualment amb els 48,71 metres del seu tercer tir. Abans, havia fet 47.60 i també tres nuls. El segon lloc ha estat per a Ángela Lendoiro, del CA Narón, amb 43.97 i el tercer, per a una altra catalana, Aina Velasco, del CE Penedès, amb 42.51.
Recuenco encara buscarà una altra medalla aquest diumenge, en la final de llançament de pes, que es disputa a partir de les set de la tarda, i a la qual accedeix amb el millor registre, de 13,88 metres. El rècord estatal sub-16 està establert en 14,79 metres.
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