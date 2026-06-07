Futbol sala
El CE Fonollosa és rebut a l'Ajuntament per celebrar els èxits d'aquesta temporada
Es va retre tribut a l'ascens del primer equip a Divisió d'Honor, la proclamació de campions de lliga i ascens del filial a Primera, i la meritòria tercera posició aconseguida per l'equip femení
Redacció
L'Ajuntament de la vila bagenca va rebre dissabte els equips del Club Esportiu Fonollosa en una recepció institucional celebrada a la sala de plens, en el marc de la rua de celebració dels èxits esportius assolits aquesta temporada.
L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde, la regidora d'Esports i diversos membres de l'equip de govern, així com de jugadors, entrenadors, directius, familiars i seguidors del club.
La recepció va servir per reconèixer una temporada històrica per a l'entitat, marcada per l'ascens del primer equip a Divisió d'Honor, la proclamació de campions de lliga i ascens del filial a Primera, i la meritòria tercera posició aconseguida per l'equip femení.
Durant el seu parlament, l'alcalde va posar en valor la trajectòria del Club Esportiu Fonollosa des de la seva creació l'any 2016, destacant que en menys d'una dècada ha aconseguit situar-se entre els millors equips de Catalunya. També va remarcar que els èxits esportius són fruit "de moltes hores d'esforç, compromís i treball col·lectiu" i va destacar tant el paper dels jugadors i jugadores del poble com el de totes aquelles persones que, procedents d'altres municipis, "han acabat fent de Fonollosa casa seva i formen part de la nostra comunitat".
L'alcalde també va reconèixer les dificultats derivades d'unes instal·lacions concebudes en una altra realitat esportiva, i va reafirmar el compromís de l'Ajuntament per continuar treballant conjuntament amb el club per donar resposta a les seves necessitats i garantir les millors condicions possibles per al desenvolupament de la seva activitat.
En el transcurs de l'acte, l'Ajuntament va lliurar un obsequi commemoratiu a cadascun dels jugadors i jugadores presents com a mostra de reconeixement pels èxits assolits. Per la seva banda, els representants del Club Esportiu Fonollosa van signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i van fer entrega d'un detall institucional en agraïment pel suport i la col·laboració rebuts.
Un cop finalitzada la recepció, els equips van sortir al balcó del consistori, presidit per una gran pancarta amb el lema "Enhorabona campions!", on van ser rebuts pels aplaudiments i l'escalf d'un nombrós grup de veïns i veïnes que omplien el carrer per compartir la celebració.
La recepció institucional va formar part de la rua de celebració que va recórrer diversos carrers del municipi i que va permetre als equips compartir els seus èxits amb tota la ciutadania.
La jornada va concloure amb un brindis popular a la plaça de l'1 d'Octubre i amb el tradicional sopar de final de temporada celebrat a la Fàbrica, que va reunir membres del club, familiars, seguidors i veïns en un ambient festiu i de germanor.
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