Qui serà el president?
Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
La campanya electoral del Reial Madrid entra en ebullició: Haaland, Mourinho, Casillas, Del Bosque, Dumfries... ¿Klopp?
Florentino Pérez i Enrique Riquelme: dues generacions, dues fortunes i més de 6.000 milions de patrimoni
Jose Rico
Vint anys després de les últimes eleccions amb urnes, els socis del Reial Madrid estan convocats aquest diumenge, 7 de juny, per elegir president. Florentino Pérez va llançar l’envit electoral per demostrar que, malgrat encadenar dues temporades sense títols, continua comptant amb el suport de les bases madridistes. Però, a diferència de les cinc convocatòries anteriors, en les quals va ser reelegit sense oposició, aquesta vegada li ha sortit un rival a batre: l’empresari alacantí Enrique Riquelme. La campanya s’ha anat escalfant, per part dels dos candidats, amb promeses de fitxatges multimilionaris: Haaland, Mourinho, Del Bosque, Dumfries, Rodri, Konaté, Casillas... Un pols fratricida que ha elevat la incertesa sobre el desenllaç de la votació de diumenge.
Els socis podran votar entre les 9.00 i les 20.00 hores al Pavelló de Bàsquet de la Ciutat Esportiva del Reial Madrid, a Valdebebas. El cens és una incògnita perquè ni tan sols els candidats hi tenen accés. Segons els estatuts i les normes electorals del club, tenen dret a vot els socis majors d’edat amb almenys un any d’antiguitat ininterrompuda. L’entitat té uns 100.000 socis, dels quals s’estima que uns 70.000 compleixen els requisits per participar en les eleccions. L’últim número de carnet amb dret a vot és el 99.989.
¿Què diuen les enquestes?
¿Qui guanyarà les eleccions? Els escassos sondejos que s’han publicat atorguen un clar avantatge a l’actual president, tot i que reflecteixen que Riquelme, que presideix el grup energètic Cox, ha retallat distàncies en els últims dies. En una de les enquestes més exhaustives, la del diari ‘Marca’, el 64% dels lectors creuen que el vencedor serà Florentino, però només la meitat pensen que guanyarà per un avantatge molt ampli. El 36% dels lectors afirmen que guanyarà Riquelme. El sondeig del diari ‘As’ als seus lectors reflecteix una distància molt més estreta, amb un lleuger avantatge de quatre punts a favor de Florentino Pérez. Per als lectors d’‘El País’, el preferit és Riquelme amb al voltant del 70%
Amb tot, el 57% dels lectors de ‘Marca’ afirmen que l’empresari alacantí va guanyant la campanya amb les seves promeses, entre les quals la del fitxatge del crac noruec Erling Haaland, un nom que, per al 65%, és el més potent dels que s’han posat sobre la taula i pot canviar el rumb de les eleccions. Quant al compromís de Florentino que Jose Mourinho torni a la banqueta del Reial Madrid, el 82% dels lectors opinen que hi ha entrenadors millors i que bona part dels aficionats no ho veuen amb bons ulls per les polèmiques que va protagonitzar en la seva anterior etapa. I a la pregunta de quin entrenador podria fer guanyar Riquelme, el 80% dels lectors apunta a l’alemany Jurgen Klopp.
La incògnita de la participació
La participació és una altra de les incògnites de la jornada electoral madridista. Aquestes eleccions són les primeres que celebra el Reial Madrid des del 2006, quan Ramón Calderón va ser elegit president en uns comicis a què es van presentar Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz i Arturo Baldasano. Llavors van votar 27.958 socis, el 39,55% del cens. Aquelles eleccions es van convocar després de la dimissió de Florentino Pérez, que havia arribat a la presidència l’any 2000, va revalidar el càrrec el 2004, va dimitir el 2006 i va tornar el 2009 com a candidat únic després de la dimissió de Calderón arran d’un frau en l’assemblea de socis.
Després de prendre de nou el timó blanc, Florentino Pérez va fer dos canvis en la normativa electoral del Reial Madrid que expliquen la falta d’oposició interna durant tant temps: elevar a 20 anys l’antiguitat necessària per optar a la presidència i presentar un preaval bancari equivalent al 15% del pressupost del club, garantit amb patrimoni personal. Des d’aleshores, el també president d’ACS ha sigut reelegit com a candidat únic i el seu últim mandat, el cinquè consecutiu, el va iniciar el gener del 2025.
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