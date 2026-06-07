Guardiola i Laporta, junts al Primavera Sound
L'extècnic del Manchester City i el president del FC Barcelona, es troben en la segona jornada del festival barceloní
L’actuació de The Cure ha estat un dels principals reclams de l’edició de 2026 del Primavera Sound. El concert va atraure nombroses personalitats, entre les quals Pep Guardiola, que va passar pel festival la nit abans de tornar a La Salle de Manresa per participar en la inauguració d’una Cruyff Court. L’extècnic de Santpedor del Manchester City s’hi va retrobar amb dos membres clau del Barça: el president, Joan Laporta, i el directiu Xavi Puig.
La trobada informal no ha estat cap secret. Xavi Puig mateix va difondre una imatge dels tres davant de l’escenari del festival, on Guardiola va acudir acompanyat de la seva filla. A la fotografia, apareixen somrients i relaxats, compartint una jornada de caràcter festiu.
La visita a Manresa
Poques hores després, Guardiola va inaugurar la seva Cruyff Court a la Salle de Manresa, on no va voler donar gaires pistes sobre el seu futur. A la pregunta de què farà, va deixar anar un irònic "tornar a estudiar aquí a la Salle com quan era petit, me'n faré professor".
Simplement va apuntar que "m'instal·laré un temps aquí i ja veurem què farem, ni jo mateix ho sé".
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