Trail
Jan Torrella fa història i es converteix en el primer atleta de l'estat campió d'Europa en Up&Down
El corredor de Bagà ha dominat amb molta autoritat els 13 quilòmetres de la cursa que s'ha disputat a Kamnik, Eslovènia
David Boti | Regió7
Jan Torrella és campió d'Europa. L'atleta de Bagà ha tancat aquest diumenge la seva participació en el Campionat d'Europa Off-Road de Ljubljana-Kamnik amb el major èxit de la seva carrera: l'or en la modalitat Up&Down sobre 13 quilòmetres i 825 metres de desnivell positiu pels carrers i senderes de Kamnik. Una victòria construïda de menys a més, amb una remuntada en els descensos que va ser pura exhibició tècnica i que li va permetre travessar la meta amb 1:00:09, gairebé un minut per davant del suís Dominik Rolli.
En els primers quilòmetres ha estat el valencià Andreu Blanes qui portava el pes de la delegació estatal en el grup capdavanter, al costat de Rolli, el noruec Buddge i el suec Engdahl. Quan Blanes ha patit problemes respiratoris i ha començat a cedir, Torrella ha connectat amb els líders en l'inici dels descensos fins a marxar sol i convetir-se en el primer atelta de l'estat que guanya aquest títol en les tres edicions celebrades fins ara.
Alejandro García ha arribat desè amb 1:03:00 i Manuel Merillas ha estat 27è, les places que han servit a la delegació per completar el trio que ha donat el bronze per equips amb 38 punts. Itàlia es s'ha proclamat campiona amb 20 punts, mentre que la plata ha estat per Suïssa. Blanes, esgotat després del seu esforç inicial i els problemes respiratoris, ha acabat 54è.
La jornada no ha vist triomfar només a Torrella. L'equip femení absolut ha disputat una batalla èpica per l'or per equips que es s'ha decidit per detalls. Claudia Corral ha estat cinquena, la millor actuació internacional de la seva carrera, María Fuentes ha acabat vuitena i Laura Figueiredo 14a. Espanya i Suïssa han empatat a 27 punts, però el millor tercer lloc suís (11a enfront de la 14a espanyola) va donar l'or a les helvètiques. La plata ha acabat sent per Espanya, merescuda i dolorosa a parts iguals.
En sub-20 femenina, Sofía Rubio ha protagonitzat una baixada final memorable. La madrilenya, debutant en aquest Europeu, ha retallat segon a segon l'avantatge de la suïssa Good fins a superar-la abans d'entrar a Kamnik. Un Bronze amb 29:16, a set segons de la plata. L'equip sub-20 femení ha sumat a més la plata per equips. En sub-20 masculí, Espanya ha estat quarta amb 29 punts, a un només del bronze de Gran Bretanya. Nou medallas en total: tres individuals i sis per equips. Només una menys que a El Paso 2022.
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