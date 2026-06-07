L’Atlètic Gironella venç en el derbi davant el Puig-reig i s’avança a l’eliminatòria (2-1)
Els gironellencs s’emporten l’anada del duel del Berguedà gràcies a un gol de Lautaro Villa a les acaballes del partit i arribaran a la tornada amb aventatge al marcador després de capgirar el gol inicial dels visitants
L’Atlètic Gironella es va imposar per la mínima en l’anada de la final de la promoció d’ascens a Primera Catalana en el derbi del Berguedà davant el Puig-reig. Un gol en els últims instants de Lautaro Villa va donar l’avantatge a l’equip local, que va capgirar el gol inicial de l’equip puig-regenc en un partit molt intens i igualat. Aquest cap de setmana es disputarà la tornada on, malgrat que els gironellencs parteixin amb avantatge, pot passar de tot.
El Puig-reig, que va finalitzar segon a la lliga regular, venia de guanyar als penals al Corbera, mentre que els gironellencs, que van ser quarts, havien remuntat al descompte el marcador advers davant el Berga.
Sota un sol tòrrid i una nombrosa afició, tant local com visitant, el Puig-reig va començar molt fort, amb les millors ocasions i de la possessió. Tot i que la primera aproximació era local, al minut vuit, els puig-regencs es van avançar amb una diana d’Adrià Balagué, que recollia una pilota llarga, driblava el porter local i l’introduïa a la xarxa. El Gironella intentava reaccionar amb un llançament de falta de Joan Fígols que sortia desviat i una doble ocasió que aturava Lluc Guiteras. El tècnic gironellenc, Albert Bonvehí, feia entrar Biel Rodríguez per sumar pólvora en atac. A la mitja hora de joc, el mateix Balagué tenia una ocasió en una jugada individual que sortia per sobre del travesser.
En una de les últimes jugades de la primera meitat, quan estava pitjor l’equip gironellenc, un contracop dels locals acabava amb gol d’Alex Fernandez, que superava el seu marcador en velocitat, xutava davant Guiteras i posava l’empat al marcador.
L’inici de la segona meitat va ser més tranquil·la que la primera, amb el Puig-reig tenint les primeres aproximacions de perill. Cap dels dos equips aconseguia imposar-se i el joc estava encallat al mig del camp. El conjunt local tenia la primera aproximació perillosa en un servei de falta lateral des de la banda dreta, però la centrada de Rodríguez no trobava rematador i el rebuig arribava a Alex Fernandez, que la rematava fregant el pal esquerre de la porteria de Guiteras. A l’altra banda del camp, Roc Molina bloquejava un xut de Ferran Prat després d’una bona jugada individual de Martí Soler.
El partit tornava a guanyar intensitat i els equips arribaven amb més facilitat a les àrees rivals, tot i que cap equip aconseguien dominar la possessió. Malgrat que els jugadors ja estaven fatigats, el partit es convertia en un joc d’anades i vingudes. A deu minuts del final, i després d’una bona estona sense ocasions clares, una falta lateral del Gironella acabava amb diversos llançaments des de dins l’àrea, que entre Guiteras i Suly Ndao s’encarregaven, amb dents i ungles, que no entrés a porteria. Quan quedaven dos minuts pel final del temps reglamentari, Joel Fernandez tenia un xut des de la banda esquerra que aturava el porter de l’equip local, en una jugada on el Puig-reig demanava penal.
Quan just s’acabava el temps reglamentari, Lansana Djamanca centrava la pilota des de la banda dreta de l’atac, Lautaro Villa es desmarcava del seu defensa i rematava a gol per avançar els locals als últims instants. El gol provocava una breu invasió de camp dels locals, i també llançament d’objectes per part de la zona visitant. Al descompte, els locals encara van tenir un parell de córners per fer més ample l’avantatge que no van transformar a gol. El Puig-reig va tenir un parell d’aproximacions en els instants finals que no van aconseguir materialitzar. L’última jugada del partit va ser un llançament de falta de Felipe Guerrero que Calaf aconseguia aturar.
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