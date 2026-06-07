Hoquei patins | Semifinals OK Lliga
L’Igualada Rigat guanya el Barça i força el cinquè partit
Els de Marc Muntané capgiren el gol inicial blaugrana i posen el 2 a 2 a l’eliminatòria de semifinals
L’Igualada Rigat ha guanyat el Barça per 2 a 1 a Les Comes en el quart partit de l’eliminatòria de semifinals de l’OK Lliga en un actuació memorable del conjunt dirigit per Marc Muntané, que ha capgirat el gol inicial blaugrana, i ha aconseguit forçar el cinquè enfrontament, que es disputarà al Palau Blaugrana.
Si l’ambient a Les Comes ja va ser un dels punts clau del partit de divendres, aquesta vegada no podia ser menys. Una marea de samarretes arlequinades ha omplert el pavelló de la capital anoienca i ha impulsat el seu equip a fer l’impossible davant el Barça. S’hi han posat des de bon començament, rebent els jugadors del Barça amb una xiulada monumental quan entraven a la pista. En canvi, als seus jugadors, els han rebut dempeus, ovacionant-los amb aplaudiments i crits de suport mentre l’himne de l’Igualada HC sonava a la megafonia.
El conjunt arlequinat afrontava el partit amb l’objectiu de repetir tot allò que va sortir bé divendres, que va ser gairebé tot; menys el resultat final i l’encert en les accions de pilota parada. L’Igualada va estar molt encertat en defensa i no va concedir cap gol en jugades d'atac. A més, va ser millor que el Barça en molts trams del duel i tan sols les aturades salvadores de Sergi Fernández sota pals i dues jugades magnífiques de Ferran Font de falta directa el van allunyar de sumar el segon punt de l’eliminatòria i tenir-ho tot de cara per passar a la final.
Abans de començar, la pinya a la banqueta arlequinada ha estat més llarga i intensa que normalment. S’ha vist els jugadors especialment concentrats, conscients de la importància del partit i de sortir connectats des de bon principi. L’ha dirigit el capità Roger Bars amb gestos de suport, d’entusiasme i de força. També ho ha fet el tècnic Marc Muntané. Abans de sortir a la pista, s’han abraçat i han picat de mans.
Després d’això, l’inici no podia ser de cap altra manera que d’una intensitat més que evident. Hi ha hagut accions ràpides als dos costats i la primera gran ocasió ha caigut del costat de l’Igualada quan només s’havien jugat dos minuts. L’ha tingut Marc González, tot sol a l’interior de l’àrea, i ho ha provat amb potència i buscant l’escaire, però el xut li ha sortit desviat. Minuts després, Marc Carol n’ha tingut una altra força semblant. Des de la banqueta, aplaudia Bars. Els demanava que no s’aturessin. Que continuessin pressionant i arribant a l’àrea amb perill.
Tal com demanava el capità, ho ha continuat provant l’Igualada, impulsat per un Joan Ruano més actiu que ningú, que ha guanyat tots els duels individuals, ha patinat amunt i avall sense descans i ha buscat xuts impossibles des de qualsevol racó de la pista. Quan veia un espai, ho provava.
A l’altre costat, el Barça no gaudia, ni de bon tros, de la mateixa quantitat d’arribades. Excepte en els darrers cinc minuts, que ha fet un pas endavant i s’ha plantat a l’àrea arlequinada amb més continuïtat. Aleshores, però, Arnau Martínez s’ha encarregat de mantenir l’empat a zero fins al final de la primera part.
Si, fins aquell moment, es podia dir que només hi havia hagut un equip sobre la pista, perquè l’Igualada havia tingut gairebé totes les ocasions mentre el Barça tancava amb els quatre homes de pista dins l’àrea, limitant els espais i obligant-los a provar-ho des de lluny, la segona meitat ha estat més igualada. Potser l’Igualada ha tingut alguna ocasió més, però aquesta vegada el Barça ha estat més sencer en atac i ha obligat Arnau a intervenir de manera més contundent. Ara eren tots dos qui buscaven el primer gol amb insistència, no només els arlequinats. El marcador mostrava nou i vuit faltes comeses, respectivament.
Quan l’Igualada ha comès la desena i Ferran Font s’ha dirigit a llançar la falta directa, el neguit s’ha apoderat del cos de tots els aficionats de Les Comes. Divendres, els dos gols que van acabar amb la victòria blaugrana van venir d’aquesta mateixa acció i picades pel mateix llançador. Aquest cop, l’Igualada hi arribava preparat. Ha entrat el porter Ferran Busquets, especialista en aquesta mena d’accions, i l’ha aturat. Ha sortit de la pista mentre l’afició arlequinada corejava el seu nom.
Això no obstant, el Barça s’ha avançat igualment poc després amb un gol de Sergi Llorca. Però, quedaven més de deu minuts i l’Igualada encara comptava amb la bala de la falta directa. Podia ser decisiva. Quan ha arribat l’hora, l’encarregat de picar-la ha estat Biel Llanes. S’ha dirigit a la bola amb sang freda, sense pensar en l’acció que va perdonar divendres. Ha arrossegat la bola cap a un costat i ha batut Sergi Fernández amb qualitat. Al cap de no res, Marc Carol ha fet el segon gol. Ha esclatat el pavelló de les Comes. A la llotja, l’alcalde de la ciutat Marc Castells, la regidora d’esports Patrícia Illa i el president de l’Igualada HC Manel Burón picaven de mans i feien gestos de no poder-se creure el que suposava aquell gol. Feia més de dues dècades que l’Igualada no disputava unes semifinals de l’OK Lliga, i, amb aquest resultat, l’equip igualadí forçava un cinquè partit davant el Barça que el podia dur a la final.
Encara quedava molt, i el Barça no estava gens satisfet amb el resultat. Cada vegada que els blaugrana arribaven, Arnau aturava i a continuació es desfeia en celebracions. De cop, en una acció que no ha entès ningú i que ha estat protestadíssima per l’afició anoienca, l’àrbitre ha ensenyat targeta blava a Matias Pascual i l’Igualada ha passat dos minuts amb un home menys. En quedaven dos i mig pel final. Cada atac blaugrana fallit, ha suposat un rebombori eixordador a les graderies de Les Comes.
Ha aguantat l’Igualada en inferioritat i també un últim atac blaugrana sense porter i amb tots cinc homes disposats a l’atac. Així, i amb el 2 a 1 que reflectia el marcador, ha forçat el cinquè partit de l’eliminatòria que es disputarà dimecres que ve al Palau Blaugrana.
A l'altra eliminatòria, que enfrontaven el Parlem Calafell i el Liceo, el conjunt gallec s'ha imposat per 3 a 4 i ha passat a la final.
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