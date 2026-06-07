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L'Igualada empata sense gols i l'ascens es decidirà a Viladecans (0-0)

Els anoiencs tenen la possessió però no aconsegueixen inquietar la porteria visitant en un partit de poques ocasions i molta prudència dels dos equips

Sergio Sandoval i Biel Fornés lluiten per la pilota

Sergio Sandoval i Biel Fornés lluiten per la pilota / CF Igualada/Núria Fau

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Lluc Grandia

Igualada

L’Igualada va empatar el partit d’anada de la final per pujar a Lliga Elit davant el Viladecans en un partit intens, però que cap dels dos equips va aconseguir generar ocasions de perill ni foradar la porteria rival. La final de la promoció, doncs, es decidirà a la tornada, a Viladecans, el cap de setmana que ve.

Davant un nombrosíssim públic que animava l’equip anoienc a les Comes, segons el club, més de 1200 persones, els igualadins van portar la iniciativa, sobretot en els primers minuts, mantenint la possessió i buscant la porteria que defensava Mario Fernández. Malgrat això, l’equip del Baix Llobregat es defensava amb un bloc força baix però molt sòlid, que evitava que l’equip de Dani Andreu gaudís d’ocasions clares.

A l’altra banda del camp, el Viladecans aconseguia recuperar pilotes amb dificultat i llançar contracops ràpids a través dels seus tres davanters, però tampoc aconseguia incomodar la porteria d’Adrià Rojas. De fet, els viladecanencs no van aconseguir rematar a porteria amb perill durant tot l’enfrontament, i l'ocasió més clara que van tenir va ser una rematada a la sortida d’un córner que sortia per sobre del travesser. Els igualadins van gaudir d’alguna ocasió més, però no van aconseguir materialitzar-les i, en general, van trobar-se amb força dificultats per generar el perill que mostren habitualment.

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A mesura que passaven els minuts, el conjunt visitant va anar adaptant-se a les mides del camp i va començar a disputar la possessió, però no aconseguia treure el control de l’enfrontament a l’Igualada. La segona meitat va tenir un guió molt similar, però cap dels dos equips podia superar l’altre i no hi havia ocasions ni per una banda ni per l’altra, malgrat que cap equip es reservava res per la tornada. Els minuts finals van ser de lleuger domini visitant, que s’aproximava a la porteria local, però no tenia perill i Adrià Rojas aconseguia rebutjar les escasses ocasions del conjunt visitant.

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