Gimnàstica artística
Robert Vilarasau, d'Artés, es proclama subcampió estatal absolut de Trampolí
El gimnasta bagenc del Club Egiba s'ha quedat a poc més d'una dècima i mitja d'imposar-se en el campionat disputat a Valladolid
El gimnasta artesenc Robert Vilarasau s'ha proclamat subcampió d'Espanya absolut en Trampolí. L'esportista del Club Egiba ha completat un molt bon exercici al Pavelló Pisuerga de Valladolid, que els jutges li han valorat amb 58.650 punts. Un resultat que l'ha deixat a poc més d'una dècima i mitja del madrileny Jorge Martín, que s'ha endut el campionat amb una puntuació de 58.830.
L'esportista d'Artés ha clavat un bon primer exercici que li ha valgut, en última instància, el subcampionat després d'assolir una puntuació de 58.650. Una marca que només ha estat capaç de superar el madrileny del Club Gimnástico Getafe Jorge Martín, que ha completat una actuació que li ha valgut 58.830 punts, i el campionat.
El darrer lloc del podi ha estat per al també madrileny Carlos Daniel Villavicencio, del Club Deportivo GSD. El gimnasta madrileny ha realitzat un exercici de 57.800. Una millor marca que l'ha deixat a 85 centèsimes de l'artesenc, i a un punt i 13 centèsimes de la corona estatal. En paral·lel al Campionat d'Espanya, la població castellana també ha acollit el Campionat Nacional de Base de Trampolí.
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