El San Mauro cau per la mínima i haurà de remuntar contra la Pobla de Mafumet (1-2)
Els anoiencs es veuen superats a casa pel tercer classificat de la temporada regular
El San Mauro va caure a casa davant la Pobla de Mafumet i haurà de remuntar l’eliminatòria a la tornada. En un partit igualat, els de Santa Margarida de Montbui van tenir diverses ocasions, sobretot en una segona part on l’equip de Jesús Milán va ser superior, però es van veure superats per efectivitat per l’equip que va acabar tercer a la fase regular.
Els anoiencs van començar nerviosos malgrat el gran ambient que hi havia per part de l’afició local, i l’equip visitant va ser superior durant els primers 45 minuts, tenint la possessió i les millors ocasions de la primera meitat. Abans de la mitja hora de joc, el filial del Gimnàstic de Tarragona es va avançar amb un gol d’Eric Mora amb un gran xut de falta directa, imparable per Caleb Martínez. Els anoiencs no es van rendir i van tenir diverses ocasions, però no aconseguien marcar en una ocasió de Jairón Espinosa en un rebuig d’un córner, mentre que els del Tarragonès també van poder ampliar distàncies.
A la segona part, el San Mauro va fer una passa endavant, tenint més pilota i tenint opcions. De fet, Álex Cañero aconseguia marcar, però el col·legiat anul·lava el gol. Al minut 61, els anoiencs anotaven l’empat amb un gol de Gerard Marquillas, que rematava una pilota a la sortida d’un córner. En els millors moments del conjunt local, i quan tot feia veure que els anoiencs aconseguirien capgirar el marcador, els visitants van marcar el definitiu 1-2, obra d’Àlex Beamuz a vint minuts pel final, que va aprofitar un rebuig a la sortida d’un córner en una jugada desafortunada per l’equip local.
Els anoiencs ho van seguir intentant i van aconseguir tenir diverses ocasions, però no van poder anotar el gol de l’empat i hauran de remuntar l’eliminatòria a la tornada, al camp de l’equip del Tarragonès.
UD SAN MAURO: Martínez, García, Enríquez (Merinas 77’), Benito, Yáñez, Maymó, Espinosa, Romeu (Cosano 59’), Cañero (Güell 77’), Gulias i Marquillas.
CF POBLA DE MAFUMET: Peiri, Moreno (Adell 46’), Samper, Querol, Beamuz, Pavón (Anglès 63’), Pozo, Ciuró, Mora (Parisi 77’), Cardona (Gutiérrez 77’) i Aguzzi (Cabezas 63’).
ÀRBITRE: Arnau Palau, auxiliat per Nina Torralbo, Marc Belmonte i Arnau Pardo.
GOLS: 0-1 Mora min 27, 1-1 Marquillas min 61, 1-2 Beamuz min 73.
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