MUNDIAL DE MOTOGP
Victòria número 100 de Márquez que anuncia la candidatura al títol
L’any 100 de la història de Ducati, Marc Márquez (Ducati), de 33 anys, nou vegades campió del món de motociclisme, ha aconseguit, 16 anys i un dia després del seu primer triomf mundialista (Mugello-2010, amb 17 anys), el seu triomf núm. 100 i la victòria núm. 100 de l’equip Lenovo Ducati de la fàbrica de Borgo Panigale. Els que no creien ja es poden esborrar: el campió ha presentat, avui, de nou, la seva candidatura al tron que té.
Emilio Pérez de Rozas
¿I ara, què faran els que no hi creien? ¿I què diran els qui el donaven per jubilat? ¿I què comentaran aquells que van dir que era, que és, «missió impossible»? El món ha tornat a presenciar la resurrecció de Marc Márquez Alentá. El món ha pogut comprovar que per a aquest noi, perdó, per a aquest senyor de 33 anys, no hi ha impossible. Un mes després de ser operat del peu i espatlla dreta, ‘Il Cannibale’ ha guanyat el Gran Premi d’Hongria per partida doble, dissabte i diumenge, com l’any passat, que va ser el seu últim 37, és a dir, el seu últim ple.
Márquez, que ha retallat avui 30 punts respecte a l’ italià Marco Bezzecchi (Aprilia),va arribar a ‘ Balatón Marc ’ en vuitena posició i se’n va sent cinquè. Marc ha sabido aprovechar el destroce que realizó, desafortunadamente, Jorge Martín (Aprilia), que se llevó por delante a los primeros del Mundial, tanto a su compañero 'Bezz' como a Fabio Di Giannantonio (Ducati), dejando campo libre al señor de Cervera (Lleida), que (recuerden mi aviso del viernes) se quedó solo con Pedro Acosta (KTM), el duelo prometido y esperado por todos.
La carambola de ‘ Martinator’ a la primera corba va trencar la carrera i va convertir, la resta de les 25 voltes, en un duel entre el cavaller de 33 anys i el jove de 22, que, la temporada vinent (ho sabrem ben aviat), seran companys d’equip al Lenovo Ducati. El ‘tauró de Mazarrón’ («ho he donat tot, però el Marc sempre és el Marc i espero que els aficionats hagin viscut una emocionant carrera») va decidir muntar, en la seva roda posterior, un pneumàtic tou pel mig del més gran dels Márquez Alentà.
Era evident que es tractava de dues estratègies molt diverses. Sense ningú que els pressionés, Acosta va decidir esprémer el seu pneumàtic tou en les cinc o sis primeres voltes per intentar aconseguir uns segons que li donessin vida i la possibilitat d’aconseguir la seva primera victòria en MotoGP en el seu gran premi núm. 50 i en la seva tercera temporada entre els reis. Però Márquez ja és massa Márquez, Márquez ja es comença a semblar al que va ser campió, l’any passat, a cinc proves del final. I Márquez rodava gairebé tan ràpid com el murcià amb la seva roda més dura. I, sí, al final, després d’una lluita preciosa, en la qual el ‘ tauró’ es va resistir tot el que va poder i més, molt més, MM93 li va fer una tirabussada en la segona ‘chicane’ de ‘ Balatón Marc’ i va prendre la davantera per anar-se’n, escapar, estrènyer, estrènyer, retorçar el seu GP núm. 100. Va ser en la volta 15 de les 26 que constava la carrera.
«Ha sigut una victòria molt cara, molt dura, molt costosa, molt», va assenyalar Márquez abans de pujar al podi. «Em sento tremendament feliç perquè és una tornada més, una altra vegada a dalt de tot del podi, una altra vegada superant operacions, rehabilitacions, hores, dies, d’incertesa i gimnàs, de dubtes. Gràcies, gràcies a tots els que han cregut en mi, als doctors, als fisios, a la meva família, al meu grup de treball, al meu equip, a Ducati, a tots, anem tornant a ser els que vam ser. Això encara és llarg, això no s’ha acabat, però ens sentim recompensats després de tant dolor, incertesa i sacrifici».
L’última victòria de Marc Márquez, és a dir, la 99, es va produir a San Marino, l’any passat. Va ser, ¿recorden?, aquella en la qual va mostrar el seu mono vermell, la granota de Ducati, ‘a l’estil Leo Messi’, des del podi. Avui, després del doblet, després de sumar 37 punts, és ja cinquè del Mundial de pilots, a 72 punts de ‘Bezz’, és a dir, a menys de dos grans premis, de dos grans premis, de dos grans premis, de dos caps de setmana (74 punts). Cert, encara són molts. Massa, encara. Però es tracta de Marc Márquez Alentá. «Tots sabíem que arribaria, tots sabíem que lluitaria, de nou, pel títol, tots ho intuíem, malgrat que ell no volia reconèixer», va assenyalar Marco Bezzecchi, ahir, després de sortir derrotat de la carrera a l’esprint, dominada també pel jove de Cervera (Lleida).
GP d’Hongria: 1. Marc Márquez (Ducati), 42 minuts 55.325 segons; 2. Pedro Acosta (KTM), a 1343 segons; 3. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a 11.632 segons; 4. Ai Ogura (Aprilia), a 15.539 segons i 5. Luca Marini (Honda), a 18.669 segons.
Mundial de pilots: 1. Marco BEZZECCHI (Itàlia), 180 punts; 2. Jorge MARTÍN (Espanya), 160; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italua), 138; 4. Pedro ACOSTA (Espanya), 132 i 5. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 108.
«Ha sigut una victòria, una tornada, molt dura, molt costós, molt car, però maquíssim. Gràcies a tots, als doctors, als meus fisios, a la meva família, al meu equip, Ducati, vaig aprendre el 2020 el que és patir i he tornat a experimentar ara, però tornar així és meravellós. Era una gran ocasió i no podia desaprofitar-la. Repeteixo: gràcies a tots».
És veritat que Márquez s’ha beneficiat, avui, de la carambola promoguda per ‘Martinator’, però no és menys cert que va ser ‘Bezz’ que va provocar la caiguda del campioníssim de Ducati, a Indonèsia, l’any passat, la setmana següent que ‘ET’ es proclamés nou campió del món. Aquell error de ‘Bezz’ va propiciar, i això no s’ha d’oblidar, l’última crisi i intervencions mèdiques de Márquez, que ha tornat després de passar, per setena vegada, pel quiròfan per solucionar els seus problemes al braç, húmer i espatlla dreta.
El més difícil està fet, tot i que Marc Márquez no ho reconeixerà. Ha tornat. Ha tornat a dominar. Ha tornat a guanyar. Ha tornat a aconseguir un doblet en un mateix cap de setmana. Ara li queda guanyar força, musculatura, en el seu homobro dret. «I, quan la recuperi del tot, ja ningú podrà amb ell, tothom correrà darrere seu, només li veuran el turó de la seva moto», va assenyalar, sota el podi de ‘Balatón Marc’, un dels tres caps de l’equip Lenovo Ducati.
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