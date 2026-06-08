Bàsquet | Lliga Femenina 2
Adrià Martínez entomarà el repte d'encapçalar el nou projecte del Manresa CBF
El tècnic barceloní agafarà el relleu de Marc Rovirosa al capdavant del primer equip i s'ha mostrat molt decidit a "treballar de valent per crear sinergies dins l'equip" i així "ser un mirall per a tot el club d'ambició i esforç"
El Manresa CBF ha escollit Adrià Martínez per dirigir el primer equip la temporada vinent. L'entitat bagenca ha presentat aquest mateix dimarts a la tarda la cara que encapçalarà el que, el mateix director esportiu del club, Gerard Barbé, ha qualificat de "nou projecte". Martínez compta amb una dilatada experiència a equips de primer nivell de la base i de la categoria sènior del Bàsquet Femení Sant Adrià, i ha remarcat en tot moment les facilitats que se li han donat des del club de cara a planificar la temporada vinent.
El tècnic barceloní arriba a la capital del Bages conscient que a l'equip hi haurà molts canvis de cara a la temporada vinent, i que "cal treballar de valent des de l'inici per crear sinergies dins l'equip". Així i tot, té igualment clar que "tant els perfils que es queden com aquells que incorporem tenen molta ambició, amb moltes ganes de treballar, i amb experiència a la categoria o que han demostrat de sobres que tenen el nivell per ser-hi".
Una condició més que important de cara a un altre dels objectius del nou cos tècnic del Manresa CBF, "ser un mirall per a tot el planter i els diferents equips del club". Especialment, "des del punt de vista de l'ambició i l'esforç, i crec que les nostres jugadores són qui ho han de donar", dos valors que Martínez no s'ha cansat de repetir com a elements per a entendre el primer equip de la temporada vinent. Per fer-ho, comptarà amb un cos tècnic nou, amb alguns canvis respecte al del curs passat i que formaran els ajudants Adrià Jiménez i Miki Ferrer.
Un bàsquet alegre
En la roda de premsa de presentació, el nou tècnic del primer equip del Manresa CBF ha volgut deixar clar que "busquem un equip que ens permeti jugar amb ritme, que sigui mòbil, que faci un bàsquet alegre que enganxi a la massa social del club". Un element que "volem que impulsi a la gent a venir-nos a veure i ens reforci com a equip". En aquest sentit, Martínez també ha valorat molt positivament que "les jugadores que hem incorporat ens ajuden en aquest sentit", tot i que tampoc ha amagat que "encara ens queden molts mesos de feina i no serà fàcil a l'inici. Hi haurem de dedicar, tots, moltes hores i exigir-nos".
L'entrenador barceloní ha lloat també la capacitat de treball que li han demostrat tant el Gerard Barbé com la resta de la cúpula de l'entitat i fins i tot ha explicat que "el club em transmet que per molt jove que sigui, té les idees molt clares i sap com vol funcionar". Una forma de treballar que "s'adequa a la meva manera de transmetre el que vull com a entrenador" i que al final l'han motivat a entomar el repte d'assolir, de nou, la permanència a Lliga Femenina 2 i crear un projecte a llarg termini.
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