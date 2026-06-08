Tennis
El Club Tennis Manresa femení +30 culmina una gran temporada amb l’ascens a Segona Categoria
La històrica Montse Moll acompanya la formació en la recollida d'un trofeu assolit després d'una victòria davant del Club Egara
Regió7
L’equip femení de tennis del The Club Pàdel Bages, que competeix sota l’històric nom de Club Tennis Manresa, ha recollit el trofeu que acredita el seu ascens a la Segona Categoria de la Lliga Femenina +30 de la Federació Catalana de Tennis, després d’una temporada brillant.
Les manresanes van finalitzar la fase regular en segona posició i van certificar l’ascens en el play-off disputat contra el Club Tennis Egara, imposant-se per 2-0 en els partits individuals.
Lídia Garcia va superar Roser Martín per 6-2 i 7-6 i Gemma Fitó es va imposar a Carme Estrada per 6-0 i 7-5. Amb els dos punts ja assegurats, no va ser necessari disputar el partit de dobles, previst per a Esther Barranco i Anna Batista.
L’equip, format per 12 jugadores, ha completat una temporada excel·lent amb un balanç global de 43 victòries i 14 derrotes, demostrant una gran regularitat en una competició amb equips de gran nivell i tradició com el Junior FC de Sant Cugat, el Club Tennis Terrassa-Hockey o el Club Tennis Belulla.
Durant l’acte de lliurament de premis, les jugadores van voler dedicar un reconeixement molt especial a Montse Moll, una de les grans impulsores del tennis femení a Manresa. Amb 89 anys, va acompanyar l’equip en la recollida del trofeu, protagonitzant un dels moments més emotius de la jornada. La seva dedicació i estima pel tennis han estat una font d’inspiració per a diverses generacions de jugadores de la ciutat.
La capitana de l’equip, Lídia Garcia, va destacar que “aquest ascens és el resultat de molts mesos d’esforç, compromís i perseverança. Hem après que, moltes vegades, la diferència entre guanyar i perdre és ser capaces de passar una pilota més. Aquest equip no s’ha rendit mai i ha lluitat fins al final en cada partit”.
L’ascens posa el punt final a una temporada per recordar i obre ara un nou repte per al tennis femení manresà, que la propera temporada competirà a la Segona Categoria catalana.
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