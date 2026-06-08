Atletisme
L'Avinent Manresa torna de l'estatal sub-16 amb dos ors i dues plates
L'entitat bagenca va ser tercera en la puntuació per clubs amb 34 punts, la millor entre les catalanes
El CA Igualada hi va estar representat amb Marc Bertran, que va competir en triple salt i 300 metres
La delegació d'atletes sub-16 de l'Avinent Manresa han tornat de l'Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucia amb quatre metalls penjats del coll, i una tercera posició en la classificació per clubs en el Campionat d'Espanya. L'entitat manresana va sumar una doble victòria gràcies a la gran actuació de la llançadora de Sant Joan de Vilatorrada Anna Recuenco, i també va pujar al segon graó del podi gràcies a les bones actuacions d'Eduard López i Hugo Gallardo en els 300 metres i els 100 metres tanques, respectivament.
La protagonista de la jornada, però, va ser la santjoanenca, que diumenge al matí va trencar totes les travesses i va enviar el disc fins a uns llunyans 56 metres i 93 centímetres. Una distància que no només li garantia el campionat, sinó que li servia per establir un nou rècord d'Espanya superant de gairebé 8 metres la marca que ella mateixa havia assolit feia dues setmanes al Vendrell. A més, a la tarda va tornar a brillar penjant-se un brillant or en llançament de pes, assolint una marca de 13,25 metres.
No va ser l'única medallista del conjunt manresà, ja que el velocista Eduard López i el saltador de tanques Hugo Gallardo van demostrar el seu bon moment de forma signant un valuós subcampionat cadascú. Gallardo va brillar en els 100 metres tanques, que va ser capaç de cobrir amb uns rapidíssims 13,48 segons. Una marca que es convertia en un millor registre personal, rebaixant l'anterior en més de dues dècimes.
López ho va fer en els 300 metres llisos, on només Josep Gabriel Pastor el va batre per tot just 47 centèsimes. El 35,10 amb què va cobrir la distància, va suposar també una nova millor marca personal per a l'atleta de l'Avinent. L'atleta del CAI Marc Bertran va prendre part de la mateixa semifinal que López, però no va aconseguir progressar.
Bertran va tenir més sort en la final del triple salt, i el seu millor intent de 13,18 metres li va servir per ser vuitè i sumar un punt a la classificació d'equips i federacions. També va arribar a la final, en aquest cas de perxa, la saltadora de l'Avinent Queralt Garcia, que es va quedar a les portes del podi amb un millor intent de 3,16 metres. De fet, el registre va suposar un triple empat en la quarta posició amb Inés Muradas i Dea Koycheva. No van aconseguir passar de semifinals la velocista Júlia Planas, que va ser sisena en la segona semifinal dels 100 metres amb un temps de 12,53 segons, i tampoc la saltadora de tanques Paula Vargas, que va ser setena en la tercera semifinal amb un registre de 47,28 segons.
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