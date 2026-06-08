Hoquei | Play-off OK Lliga
L'Igualada Rigat es mostra molest per jugar-se l'accés a la final de l'OK Lliga a Blanes
El partit decisiu de la semifinal no es podrà disputar al Palau Blaugrana perquè coincideix amb Barça-Tenerife de la Lliga Endesa
L'entitat anoienca habilitarà autobusos gratuïts per afavorir la presència de seguidors a la pista blava de la població de la Selva
L’Igualada Rigat HC i el Barça es jugaran el darrer lloc que dona accés a la final de l’OK Lliga a camp neutral. Aquesta ha estat la resolució que ha adoptat la Reial Federació Espanyola de Patinatge respecte a la impossibilitat de disputar el cinquè i definitiu partit de semifinals al Palau Blaugrana, ja que aquest coincidia amb el primer partit de la semifinal de la Lliga Endesa entre el Barça i La Laguna Tenerife. Una circumstància que ha provocat que el matx s’hagi de disputar a la pista blava de Blanes.
El club blaugrana ha emès un comunicat explicant la situació, i ha apuntat directament la RFEP davant "la impossibilitat d’endarrerir l’inici de la final de la competició, prevista pel proper divendres 12 de juny a La Corunya". De la mateixa manera, el club blaugrana reconeix "la predisposició de l’Igualada Rigat HC" perquè l’enfrontament es traslladés a dimecres. Tot i que finalment no hagi estat possible.
L’entitat anoienca també ha fet públic un comunicat per expressar "el nostre profund malestar per la manera com s’ha gestionat aquesta situació", ja que "considerem especialment preocupant que una circumstància perfectament previsible s’hagi resolt i comunicat a poc més de 24 hores de la disputa del partit".
Una decisió que, segons el comunicat, "perjudica directament els dos clubs i, especialment, les seves aficions". L’entitat anoienca considera que "el canvi limita la capacitat de mobilització" i ha avançat que dimarts sortiran de Les Comes "diversos autobusos gratuïts per afavorir la presència de seguidors".
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