Ciclisme
Llívia felicita la ciclista Paula Blasi pel seus èxits en la primera part de la temporada
El consistori va reconèixer els grans resultats que acumula l'esportista, nascuda a Esplugues però veïna llivienca, com el triomf a la general de La Volta a Espanya o a l'Amstel Gold Race
La corredora de l'UAE Team ADQ afrontarà la setmana vinent la Volta Ciclista a Catalunya i també es troba entre les favorites de cara a la propera edició del Tour de França
Regió7
Paula Blasi s'ha convertit, en tot just cinc mesos, en la gran esperança del ciclisme femení català i estatal. L'esportista nascuda a Esplugues de Llobregat, però veïna de Llívia ha guanyat una de les tres gran voltes per etapes de la temporada, La Volta a Espanya, i també ha demostrat la seva enorme versatilitat convertint-se en la primera ciclista de tot l'estat que s'imposa a una de les grans clàssiques de les Ardenes, com l'Amstetl Gold Race. Uns grans reultats que van motivar la felicitació institucional que li va dedicar el consistori de Llívia, per donar-li ànims pels objectius que li resten aquest curs.
La temporada 2026 de Blasi està sent meteòrica, el curs passat va ser el primer en què es convertia en professional, i ha passat de tenir bons resultats a curses menors a derrotar, en una pujada tan mítica com l'Angliru, Anna van der Breggen. Durant la temporada, Blasi ha pujat al podi d'una altra de les grans clàssiques com la Fletxa Valona, o a ser cinquena a tot un Monument com la Lieja-Bastogne-Lieja. Una trajectòria que l'impulsen a entrar a la llista de les grans favorites de cara als seus dos propers objectius, la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de França.
La bona temporada van ser els impulsors de l'acte que va tenir lloc al consistori llivienc, que precisament pel fet que la ciclista es troba a meitat de temporada, va ser en petit comitè. De fet, a la sala de plens només hi havia l’homenatjada i alguns regidors de l'Ajuntament. La regidora d’Esports, Marta Catasús, va prendre la paraula per iniciar l’acte i va felicitar l’esportista "de part de tot el consistori. Estem molt contents de tenir-te aquí. Podem dir que part dels mèrits són haver entrenat i recorregut aquestes muntanyes. I volem aprofitar l’acte per a desitjar-te sort pels pròxims reptes com seran la Volta i el Tour".
La celebració va continuar amb la signatura de Blasi al llibre d’honor, que es va mostrar especialment agraïda. En el seu text va deixar palesa la seva admiració i estimació pel territori: "Les muntanyes de la Cerdanya i la tranquil·litat de Llívia m’ha permès aconseguir victòries com La Vuelta a Espanya. És un lloc màgic".
L'acte va finalitzar amb un gest que l'arrodonia. David Gil, de la pastisseria Gil de Llívia, va oferir els pastissets del Tour que ell ha elaborat, conjuntament amb altres dos pastissers catalans —per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Pastissers— dedicats a la cita ciclista d’aquest 2026 que inicia la competició masculina a Catalunya i passarà per la Cerdanya i la Catalunya central el pròxim 6 de juliol. Serà la tercera etapa, de 196 quilòmetres, amb sortida de Granollers i finalització a l'estació francesa de Els Angles.
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