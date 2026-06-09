Futbol/Segona RFEF
El CE Manresa renova els defenses Ángel Vera i Roger Munells
Els dos jugadors s'afegeixen al grup que continua de la temporada passada, amb Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr i Olmedo
Regió7
El Centre d'Esports Manresa ha anunciat dues renovacions més per al primer equip, que la temporada vinent torna a Segona RFEF. Es tracta de dos defenses, el lateral Ángel Vera i el central Roger Munells. En el primer cas, a més, renova per a dues temporades, mentre que, en l'altre, és només per la proper exercici.
Ángel Vera, format al futbol base del Cornellà, va arribar el curs passat al Manresa procedent de l'Azuqueca. Hi va jugar 14 partits, sis dels quals de titular i, als seus 21 anys, segueix sent una aposta de l'equip tècnic i, per això, ha ampliat la seva relació fins al 2028. Segons l'entitat, aporta "velocitat, contundència i qualitat".
Per la seva banda, Roger Munells va disputar 18 partits, 13 dels quals de titular, i va anotar un gol en el curs passat, després d'arribar del Badalona. Ell amplia la relació fins al 2027.
S'afegeixen al grup de quatre jugadors que, amb anterioritat, ja havia quedat clar que segueixen, com són Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr el Amerani i Nico Olmedo.
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