Natació
El CN Manresa mostra una bona imatge en el seu debut al Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes
Fins a set nedadors de l'entitat bagenca es van llençar a les aigües del riu Ebre per completar l'exigent circuit de 5.000 metres
Regió7
El Club Natació Manresa va encetar diumenge la seva aventura en la vuitena edició del Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes que es va disputar a les aigües del riu Ebre, a Amposta. Un nou repte que l'entitat bagenca va afrontar de la mà de set representants del club, que van completar l'exigent circuit de 5.000 metres de la prova sota un sol brillant i amb una temperatura de l'aigua de 27 graus.
Els primers a llançar-se a l'aigua van ser els nedadors de les categories de base. En infantil, el millor classificat va ser Joan Perramon, que va signar una meritòria vuitena posició final amb un temps d'1:08,07. Una categoria en què també van participar Arnau Zumaquero, que va ser catorzè, i Roc Martín, que va ser vintè. En categoria femenina, Yanay Jaramillo va travessar la línia d'arribada en catorzena posició.
Aleix Ubach, el més jove dels nedadors del club, es va haver de retirar al final de la segona volta a causa del fort corrent de l'aigua. En categoria júnior, Jan Díez va ser dinovè amb un temps d'1:07,13, mentre que el seu company Arnau Dalmau travessava la línia de meta tres posicions més enrere.
Una jornada en què el club de la capital del Bages tanca amb un balanç positiu, ja que més enllà dels resultats, afavoreix la capacitat d'adaptació dels seus esportistes a un entorn exigent i canviat com ho és el riu. Una circumstància que ho converteix en una preparació de fons gairebé immillorable de cara a afrontar els propers Campionats de Catalunya sota sostre.
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