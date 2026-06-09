Hoquei | Play-off OK Lliga
L'Igualada Rigat supera el Barça i accedeix a la final 22 temporades després (1-2)
El conjunt que dirigeix Marc Muntané ha signat un partit molt sòlid a Blanes i amb un primer gol d'Àlex Cardil i un segon de Biel Llanes, s'han guanyat el bitllet a la final que començarà divendres a Riazor
L'Igualada Rigat continua fent història en la temporada del 75è aniversari de l'entitat, i aquesta tarda ha fet saltar les travesses i ha eliminat el Barça en el cinquè partit de les semifinals de l'OK Lliga. Una final on ja els espera el Liceo, i a la qual els arlequinats no accedien des de la temporada 2003-04. L'equip de Marc Muntané s'ha mostrat molt sòlid en defensa, i amb els gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes han fet esclatar l'alegria entre l'afició igualadina.
El duel ha començat amb una intensitat digna de la importància de l’enfrontament, amb un gran ambient a les graderies del Pavelló Blau de Blanes. Els seguidors anoiencs s’hi havien desplaçat amb fins a quatre autobusos que han sortit de Les Comes, i les 1.500 localitats del pavelló de la localitat selvatana eren gairebé plenes.
L’Igualada Rigat i el Barça són els equips que menys gols han rebut durant la fase regular, i això s’ha notat en el darrer partit de la sèrie. Prova de la intensitat és que entre els dos equips ja sumaven tres faltes en poc més de minut i mig d’enfrontament, i cap dels dos semblava disposat a aturar el ritme. El Barça ha tingut la primera ocasió clara mitjançant Marc Grau, però Arnau Martínez ha sortit amb molta decisió i tapant tots els forats.
Matías Pascual ha tingut el torn de rèplica després de set minuts de domini blaugrana, però el seu xut llunyà l’ha repel·lit Sergi Fernández. Els blaugrana estaven pressionant molt amunt i els de Marc Muntané estaven una mica ofegats. Tots dos conjunts continuaven sumant faltes, i el cert és que els col·legiats castigaven molt les accions de bloqueig ofensiu, i el Barça arribava a la novena falta a 7 minuts del descans.
La desena ha caigut en l’acció gairebé posterior. Biel Llanes ha assumit la responsabilitat, i ha provat de sorprendre Fernández amb una rematada ràpida que ha sortit una mica desviada. El duel semblava condemnat a arribar al descans empatat. Però Miguel Cañadillas ha atacat per dins i ha obligat lluir-se al porter blaugrana, però Àlex Cardil ha estat molt pendent del refús i ha fet esclatar l’afició arlequinada amb el primer.
La intensitat continuava sent elevadíssima, i gairebé en la primera acció, els anoiencs han comès la desena. Muntané ha optat per fer entrar Jaume-Arnau Marquès, i el porter dels anoiencs s’ha estirat de meravella per evitar que Ignacio Alabart pogués definir.
Els blaugrana, exigits pel resultat, han començat un veritable assetjament a la porteria igualadina, però es trobaven una vegada i una altra amb un Arnau Martínez providencial. Biel Llanes ha aprofitat la primera acció en superioritat després de la blava a Xavi Barroso per posar el 0-2. El Barça no tenia més remei que llançar-se a l’atac, i només Alabart, ara sí, de falta directa, ha aconseguit situar l’1-2 que envia l’Igualada a la final.
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