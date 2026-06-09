Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, acaba primer a la polifacètica Escanyabocs de Ferro
L'esportista anoienc va completar una sòlida actuació en l'exigent i polivalent prova que té el seu centre neuràlgic a la Seu d'Urgell
L'atleta igualadí Marc Bernades continua construint un bon nivell de forma durant la temporada de curses de muntanya, i el cap de setmana es va imposar a la polifacètica Escanyabocs de Ferro que es disputa a la Seu d'Urgell. Una prova molt exigent amb els participants, ja que demanda una bona forma física, però sobretot la capacitat de poder combinar diverses disciplines com el trail, el ciclisme de muntanya, l'escalada, el tir amb arc, la canoa o les curses d'orientació.
Bernades va ser l'atleta més sòlid d'aquesta edició, completant les quatre proves amb una gran solvència i acabant com el participant millor classificat de la modalitat completa, sumant un total de 100 punts. Un resultat que no només demostra la seva capacitat per excel·lir en tots els terrenys, sinó que a sobre permetia la distància reina de la prova es quedés "a casa", ja que l'esportista anoienc forma part del Grup Excursionista Oliana.
Versatilitat i disciplina
Vèncer en aquesta tipologia de proves requereix versatilitat i molta disciplina. La competició va arrencar amb la cursa de muntanya de 17 km i 1.300 metres de desnivell positiu sobre un recorregut tècnic i exigent per l’entorn del Parc del Segre i les muntanyes de l’Alt Urgell. El corredor anoienc va signar un excel·lent temps d'1 hora i 36 minuts, establint el registre de referència en aquesta edició.
La prova va continuar amb la cursa d’orientació tipus rogaining de 3 hores, que enguany tenia un nivell especialment alt, ja que era també el Campionat d’Espanya d’Orientació d’Aventura, reunint els millors especialistes estatals de la disciplina. En aquest context, Bernades va demostrar una bona capacitat d’estratègia, lectura de mapa i gestió, per assolir una meritòria tercera posició absoluta.
Tot seguit es va disputar el raid d’aventura de 2 hores, una prova completa i tècnica que integrava múltiples disciplines: orientació amb bicicleta de muntanya, escalada, ràpel, tir amb arc i canoa. Aquest format multidisciplinari exigia una gran adaptabilitat física i tècnica, i Bernades va tornar a rendir a un alt nivell, aconseguint un 2n bloc absolut i mantenint-se entre els més regulars.
La jornada es va completar amb la cursa de bicicleta de muntanya de 50 km i 1.700 metres de desnivell pels tècnics senders del Cadí, un recorregut exigent amb trams ràpids i zones molt complicades que van posar a prova la capacitat de traçar bé i tenir bona resistència. En aquesta última prova, Bernades va obtenir una destacada 4a posició absoluta, amb un temps de 3 hores i 1 minut, tancant una actuació molt equilibrada en totes les disciplines.
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