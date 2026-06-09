Bàsquet | Lliga Femenina 2
El nou Manresa CBF: Vuit baixes, cinc incorporacions, tres renovacions i dos objectius
El nou projecte que encapçala Adrià Martínez haurà de treballar de valent per trobar de pressa les sinèrgies que els permetin contruir un projecte a llarg termini
La presidenta de l'entitat, Nina Pont, va lloar la bona feina que està fent el club i va fer una crida al teixit empresarial per trobar un patrocinador principal
La temporada històrica que ha signat el Manresa CBF en el seu debut a Lliga Femenina 2 ha permès aprendre a l’entitat de l’exigència de la competició, i encara que no totes, ha provocat que hi hagués un gran canvi respecte a la plantilla del curs passat. Fins al punt que només es mantindran tres jugadores: la capitana del primer equip Mar Martí, l'exterior manresana Queralt Ribera i la interior olesana Eva Almasqué.
Una realitat que multiplicarà la feina al nou cos tècnic que encapçalarà Adrià Martínez, però que també en donarà a les jugadores que es queden, ja que «hauran de fer entendre què volem i què és Manresa a la resta» sentenciava el director esportiu de l’entitat, Gerard Barbé. Ho haurà de fer amb les sis incorporacions que té previstes l’equip, tot i que no li caldrà amb la jove Clàudia Morros, que promociona al primer equip i que es tracta d’una jugadora «formada al club i ADN Manresa CBF».
Barbé va comunicar també quines jugadores ja han tancat de cara a la propera temporada. La base que jugava al GEiEG Maria Molero, «que destaca per la seva direcció de joc i capacitat per anotar». L’exterior Sira Gaspà, que ve del Femení Sant Adrià «a qui l’Adrià coneix molt bé i que destaca per la seva lectura de joc i joventut». L’igualadina Mar Ribera, amb set temporades de bagatge a LF2 i «amb la capacitat d’aportar molta experiència i ser un pilar defensiu per l’equip». I Emma Pey, procedent de la UE Mataró, amb quatre temporades d’experiència a la lliga i «una interior que encaixa molt bé amb el que volem perquè ens permet assegurar rebots i córrer».
El capítol d’incorporacions encara no està tancat, ja que el club treballa per fer-se amb els serveis d’una exterior (tres) que estan a punt de concretar, i també volen fitxar una interior (cinc) física i potent a la pintura. Barbé va agrair profundament Marina Sall, Iona Garcia, Sira Beltran, Carla Ortas, Èlia Páez, Laura Sagués, Clàudia Gener i Dersirée Zafra per la seva dedicació i esforç, i perquè «han fet història pel club, i sempre ho portarem amb nosaltres».
En busca d’un patrocinador
Més enllà del capítol de la confecció de la plantilla, el Manresa CBF vol arrencar un viatge al costat d’un patrocinador principal. Així ho va explicar la presidenta de l’entitat, Nina Pont, que va fer balanç del bon curs tant del primer equip com dels filials i la base per «trobar una empresa que vulgui fer aquest viatge al nostre costat».
Pont es va recolzar amb què «Manresa és una ciutat que respira esport per a tots els costats i és un orgull tenir un projecte històric a l’ACB», i va definir el projecte del Manresa CBF com «una realitat d’èxit de present. Tenim un equip a l’elit estatal, un sènior B a Copa i un planter d’elit. Donar nom al nostre club és una oportunitat única d’associar-se amb els valors de l’esport femení, l’esforç, el planter i l’èxit col·lectiu.
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