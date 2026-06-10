Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa promociona al primer equip el jugador del planter Dídac Martínez
El conjunt bagenc suma, amb la incorporació del futbolista de la seva base, el desè futbolista confirmat per a la primera plantilla que dirigirà Xavier Santaella
Regió7
El Covisa Manresa promocionarà del seu equip juvenil Dídac Martínez. Una incorporació, la desena que oficialitza aquest estiu el conjunt bagenc, que cada vegada acota més la plantilla que tindrà disponible Xavier Santaella de cara a afrontar la temporada vinent a Segona Divisió B. Un fitxatge que demostra la bona feina que porta fent l'entitat manresana en els darrers anys en la maduració de jugadors.
I és que Martínez porta tota la seva trajectòria esportiva lligat al Manresa Futsol Sala. Hi va arribar en edat de prebenjamí durant la temporada 2014/15, i a partir d'aleshores ha passat per totes les etapes i equips de formació, un jugador del planter amb totes les lletres. Ja suma dotze temporades consecutives a l'entitat i la temporada vinent farà el salt a l'única que li faltava, la del primer equip.
La seva promoció el converteix en el desè futbolista que conformarà la plantilla del primer equip. De moment, el Covisa ha tancat les renovacions d'Asis, Carles Ambròs, Aarón, Marc Cella, Uri 'Jo' i David Mellado, i ha fet oficials els fitxatges d'Àlex Terraga 'Terri', Ian Herrerías i Eudald Ripollès.
Segons ha explicat el club, la direcció esportiva continua treballant per tancar més incorporacions i confeccionar una plantilla competitiva.
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