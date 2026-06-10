Mundial 2026
De la Fuente té un pla amb Lamine: jugarà una estona en el debut contra Cap Verd
La intenció del seleccionador és que el davanter disputi entre 15 i 20 minuts en el primer partit d’Espanya
Jordi Gil
Lamine Yamal va tornar a entrenar-se aquest dimarts al costat de Nico Williams i Víctor Muñoz a la Baylor School de Chattanooga. El blaugrana es va estalviar la pallissa del viatge a Puebla (Mèxic) per enfrontar-se al Perú i va treballar amb normalitat sobre els camps de l’escola on s’exercita Espanya habitualment.
La seva progressió està seguint els terminis previstos. L’optimisme és general, segons va poder saber aquest diari, però aniran amb peus de plom. El Barça pot estar tranquil. No es posarà en risc Lamine, però se l’utilitzarà perquè ja està recuperat de la lesió als isquiotibials de la cama esquerra.
Luis de la Fuente té presa la decisió que debuti dilluns davant cap Verd per disputar només entre 15 i 20 minuts. Es tracta que adquireixi ritme de competició, tot i que la dinàmica dels partits també marcaran els minuts definitius que haurà de disputar.
Seguidament, en el duel contra l’Aràbia Saudita del 21 de juny ja incrementarà la càrrega i està previst que actuï un mínim de mitja hora. Són dos partits en què el jugador s’ha de posar a to per quan arribi l’hora de la veritat. El partit decisiu per al primer lloc del grup serà el 26 de juny contra l’Uruguai a Guadalajara.
Aquests mateixos terminis servirien per a Nico Williams o fins i tot Víctor Muñoz, tot i que l’osasunista tindrà un paper d’actor secundari com a revulsiu en aquesta cita nord-americana.
Olmo no es rendeix
D’aquesta manera, De la Fuente tindrà tots els jugadors llestos per al debut contra Cap Verd, tal com volia, i l’opció més probable és que repeteixi l’onze que es va enfrontar al Perú amb l’únic dubte de Dani Olmo per Baena.
L’egarenc ha arribat en molt bona forma a aquesta concentració i De la Fuente vol que mantingui aquest nivell de confiança ja que és un jugador absolutament determinant per la seva qualitat. De tota manera, Baena s’ha apropiat del lloc de Nico Williams per la banda esquerra i sembla partir amb avantatge.
En la resta de l’onze es va tancar el debat a la porteria amb la presència d’Unai Simón sota pals. David Raya i Joan Garcia seran els seus recanvis per a una Copa del Món amb molta competència sota pals.
La defensa estarà formada per Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mentre que al mig hi haurà Rodri, Fabián i Pedri. En atac, a més del dubte de Baena o Dani Olmo, Ferran Torres es mourà per la dreta i Oyarzabal pel mig. El davanter centre de la Reial Societat es troba en un estat de forma pletòric amb sis gols en els últims sis partits que ha jugat amb la selecció. En total, en els últims 11 partits porta 13 gols i 6 assistències.
Amb aquests registres, Oyarzabal es consolida en el top 10 de màxims golejadors de la història de ‘la Roja’, amb 25 gols, a un gol d’Emilio Butragueño i només a dos de Fernando Morientes. El ‘txuri-urdin’ està en molt bona forma i De la Fuente vol aprofitar-ho al màxim.
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