Atletisme
Mar Santanach, de Sant Fruitós de Bages, millora el rècord absolut del Bages en martell
L'atleta de l'Avinent Manresa va fer volar l'artefacte de 4 quilos fins a uns llunyans 54,23 metres, millorant el seu propi registre aconseguit fa gairebé un any
Regió7
La llançadora de Sant Fruitós de Bages Mar Santanach va millorar el seu propi registre en llançament de martell de 4 quilograms per establir un nou rècord absolut del Bages en aquesta disciplina. L'atleta bagenca de l'Avinent Manresa ho va aconseguir en un control federatiu disputat el cap de setmana a Santa Coloma de Gramenet, assolint uns 54,23 metres que milloraven en 22 centímetres el millor registre que ostentava ella mateixa des del 21 de juny del 2025.
La bona actuació de Santanach la va portar fins a la quarta posició de la final, quedant-se a poc més d'un metre i mig de la tercera posició que va ocupar Montserrat Montañes, del Jaén Paraíso Interior. Els dos primers llocs els van ocupar Laura Redondo i Carla Serral, totes dues del Diputació de València. Redondo va sortir-se de la taula amb un magnífic darrer llançament de 68,91 metres.
També va assolir una gran marca el jove atleta santjoanenc Adrià Caso, que amb uns ràpids 1:53,30 en els 800 metres va millorar el rècord sub-18 de l'entitat que ell mateix ostentava des de l'any passat. Un registre més que rellevant tenint en compte que el velocista de només 16 anys s'ha situat dins del top-10 absolut de la història del Club Atlètic Manresa. En la mateixa prova, la millor marca personal d'1:51,66 que va signar Carles Mestre també el fan entrar a l'anhelada llista.
El darrer gran registre de la jornada va ser per al velocista Oriol Vergés, que va millorar la seva marca personal en la prova dels 200 metres. L'atleta de l'Avinent va necessitar 21,96 segons per cobrir la distància, un registre que l'impulsa fins al cinquè lloc a la llista de millors temps de la història de l'entitat bagenca.
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