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Jujitsu

Núria Álvarez, de Súria, es penja la medalla d'or a l'Europa Cup de jujitsu

L'esportista bagenca es va proclamar campiona de la categoria U18 en la modalitat de lluita i en -52 quilograms

Álvarez, amb el cinturó vermell, al podi de la seva categoria

Álvarez, amb el cinturó vermell, al podi de la seva categoria / Arxiu particular

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Regió7

Súria

La púgil bagenca Núria Álvarez, esportista de la Societat Atlètica de Súria, es va proclamar aquest cap de setmana campiona de l’Europa Cup de jujitsu en la categoria U18 i la modalitat de lluita en -52 kg. Una competició que es va celebrar els dies 6 i 7 de juny a la localitat belga de Pepinster.

Álvarez arribava a aquesta cita en un gran moment de forma després de proclamar-se subcampiona d’Europa a Creta, a més de guanyar el Memorial Patricia Martín a la localitat madrilenya de Parla. En aquesta ocasió, la surienca va superar la fase prèvia sense la necessitat de competir, ja que era cap de sèrie número 1.

A quarts de final es va enfrontar a l’alemanya Melissa Bohlert a qui va superar amb un gran treball tècnic. A semifinals es va creuar amb la britànica Lily Conquest on es va fer palesa la superioritat actual de la bagenca, actual número 3 del rànquing mundial. A la final es va creuar amb la valenciana d’origen francès Aymeline Bastidas-Joly, a qui va superar amb molta contundència amb un resultat final de 24-11 en una repetició de les finals dels últims tornejos nacionals.

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Amb aquest gran resultat internacional, Núria Álvarez encara, en un moment esportiu òptim, la preparació final del Mundial Youth que es celebrarà a Abu Dhabi el pròxim mes d'agost. El seu principal objectiu des de principi de temporada.

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