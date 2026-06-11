La Kings League de Piqué acomiadarà gairebé la meitat de la plantilla
L’ero afectarà 41 treballadors per la reformulació del model de la companyia, que posposa fins al 2027 la tornada de la competició esportiva a Espanya.
Raúl Paniagua
"Feia diverses setmanes que estàvem preocupats. Sabíem que rodarien caps. Ha sigut una mort anunciada", resumeix a EL PERIÓDICO un dels treballadors afectats per l’ERO de la Kings League, l’empresa fundada per Gerard Piqué. La companyia va filtrar ahir al matí una versió en què afirmava que la retallada afectava el 30% de la plantilla, però els treballadors afirmen que les xifres reals apunten a gairebé la meitat: 41 de 83 empleats.
La mesura es va anunciar dos dies abans de l’inici de les negociacions de l’acomiadament col·lectiu. La Kings League, una mediàtica competició de futbol-7 impulsada per l’exjugador blaugrana, s’ha vist obligada a modificar la seva estructura davant la necessitat de reformular el model.
"Preparar el futur"
L’empresa barcelonina diu que l’expedient es tradueix en 41 retallades sobre un total de 125 llocs de treball, però la mesura s’executa realment en dos sectors (Kings Competition i Kings Spain) que en sumen 83. El col·lectiu de treballadors afegeix que les mesures també acabaran afectant Kings League França i Alemanya.
La companyia posposa al 2027 la tornada de la competició a Espanya, fet que ha impulsat aquesta dràstica decisió. L’empresa afirma que aturarà la seva activitat durant sis mesos per portar a terme una revisió del model i "preparar el producte de cara al futur", una cosa que els treballadors consideren que "no té credibilitat", ja que sense les persones qualificades que han fet possibles els esdeveniments en els últims temps "aquell futur senzillament pot no ser viable".
Nous formats
El drama per als treballadors va començar fa tres setmanes, quan l’empresa els va comunicar que iniciava el procés d’acomiadament col·lectiu. "Se’ns va exigir confidencialitat, però ha sigut l’empresa la que ha filtrat una versió edulcorada i poc realista de la situació", apunta el comunicat dels empleats, que xifra en poc més de dos milions d’euros l’estalvi pels acomiadaments.
La Kings League, que compta ja amb 230 empleats arreu del món, ha aconseguit que "els ingressos superessin ja els 40 milions d’euros el 2024, mentre que el 2025-2026 l’avenç haurà sigut del 35% interanual, fins a 66 milions d’euros", segons dades que han sigut recollides per 2Playbook. El seu següent objectiu és redissenyar el producte, amb un negoci inspirat en formats com Superlliga i March Madness, pensant ja a entrar als Estats Units.
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