El Reial Madrid oficialitza el fitxatge de Mourinho per tres temporades, però no el presentarà fins a juliol
El portuguès va visitar dimarts Valdebebas després d’aterrar i es va reunir amb Mendes, JAS i Calafat a la tarda
Fermín de la Calle
Tres anys i un dia va durar la primera etapa de Mourinho al Reial Madrid. Exactament el mateix temps que una condemna, cosa que per a alguns madridistes va ser un càstig i per a d’altres una benedicció. Va acabar l’1 de juny de 2013 amb una victòria contra l’Osasuna en el seu últim partit, el número 178 com a tècnic madridista, dels quals en va guanyar 128. A les vitrines del Bernabéu hi va deixar la Lliga dels 100 punts, una Copa del Rei i una Supercopa d’Espanya. Més plenes van quedar les hemeroteques, esquitxades pels enfrontaments de Mourinho amb els seus jugadors, els desafiaments a la seva pròpia afició, les amenaces a periodistes, les agressions a rivals i les desqualificacions als àrbitres.
Fins al 2029
Avui, 5.122 dies després d’aquell partit contra l’Osasuna, el Reial Madrid ha fet públic “el fitxatge de Mourinho per a les tres pròximes temporades”. “La Junta Directiva del Reial Madrid C. F., reunida avui dijous 11 de juny i presidida per Florentino Pérez, ha acordat nomenar José Mourinho entrenador del primer equip per a les tres pròximes temporades, fins al 30 de juny de 2029. José Mourinho s’incorporarà al Reial Madrid el pròxim 13 de juliol, dia en què començarà la pretemporada”, advertia un comunicat breu i concís difós en plena inauguració del Mundial.
Mourinho va arribar a Madrid dimarts, coincidint gairebé amb el papa Lleó XIV, que marxava cap a Barcelona. El primer que va fer va ser deixar la maleta a l’hotel i passar per Valdebebas, on va prendre possessió del seu nou despatx i va conèixer les noves instal·lacions, molt renovades respecte de les que havia conegut el 2010. Segons persones del seu entorn, la versió del tècnic portuguès que torna al Bernabéu és més serena i pausada. No ha perdut ni un gram de caràcter, però els anys no passen debades i, als seus 63 anys, gestiona els conflictes amb més calma.
Mourinho arriba per posar ordre a un vestidor que es va cansar de Carlo Ancelotti, va desafiar Xabi Alonso fins al punt de fer-li el llit i va viure instal·lat en l’autogestió sense prendre’s seriosament les indicacions d’Arbeloa. Ara, el portuguès començarà reforçant la solidesa defensiva de l’equip després dels fitxatges de Dumfries i Konaté, a més de la renovació de Rüdiger. El Reial Madrid continua buscant un perfil defensiu per al lateral esquerre, on han sonat noms com Gvardiol i Calafiori, així com reforços per al mig del camp.
Reunió per planificar la plantilla
El tècnic portuguès es va reunir dimarts a la tarda en un cèntric hotel de Madrid amb el seu agent, Jorge Mendes; el director general del Reial Madrid, José Ángel Sánchez; i el director de captació del club, Juni Calafat. En aquesta trobada van continuar treballant en la confecció de la plantilla, hores després que el Reial Madrid fes pública una oferta de 150 milions d’euros a l’Atlètic de Madrid per Julián Álvarez que va ser rebutjada pel club matalasser.
Tampoc no van tenir èxit amb el París Saint-Germain en els intents per fitxar João Neves, objectiu prioritari de Florentino Pérez, ni Vitinha. I el Bayern va advertir que es podien estalviar una oferta per Michael Olise perquè el jugador no estava en venda. Ara és Bernardo Silva qui sembla més a prop de signar pel conjunt blanc, malgrat l’interès de l’Atlètic de Madrid i del Barça.
Aquell mateix dimarts, mentre Mourinho es reunia amb Mendes, Sánchez i Calafat, el Benfica va comunicar a la CMVM que el Reial Madrid havia formalitzat la seva intenció de contractar José Mourinho mitjançant el pagament de la clàusula de rescissió de 15 milions d’euros, i que l’entrenador havia donat el seu vistiplau. Pocs minuts després, el club blanc anunciava oficialment que havia arribat a un acord amb Álvaro Arbeloa per posar fi a la seva etapa com a entrenador del primer equip.
“Ha demostrat sempre lleialtat, compromís i professionalitat. La seva figura representa un exemple dels valors del nostre club. El Reial Madrid, que serà sempre casa seva, desitja a Álvaro Arbeloa i a tota la seva família molta sort en aquesta nova etapa de les seves vides”, assenyalava el comunicat.
Aquest dimecres va arribar el torn del comiat del tècnic portuguès amb el Benfica i els seus aficionats. A través de les xarxes socials va escriure: “Agraeixo al president Rui Costa l’oportunitat que m’ha estat concedida de treballar al servei del Sport Lisboa e Benfica. Representar aquest club ha estat un honor i un privilegi”.
Ara inicia una nova etapa al Reial Madrid, on no serà presentat fins al mes de juliol, coincidint amb l’inici de la pretemporada. Aquesta començarà el dilluns 13 amb un grup format per jugadors del planter, als quals s’aniran incorporant progressivament els internacionals de les diferents seleccions.
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