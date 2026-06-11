Futbol sala
S'acaba el termini d'inscripció per al 36è Torneig de Futbol Sala de Sallent
La competició està oberta a jugadors de més de 16 anys i les places s'atorgaran en l'ordre en què les formacions s'hi hagin apuntat
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Sallent
Aquest divendres finalitza el termini d’inscripció per participar en el 36è Torneig d’Estiu de Futbol Sala de Sallent, que es disputarà durant els mesos de juny i juliol al Pavelló d’Esports de la vila bagenca, amb partits programats a partir de les 20.30 h.
La competició està oberta a equips de categoria sènior, amb jugadors i jugadores a partir de 16 anys. Les places són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o sol·licitar més informació trucant al telèfon 696 447 383 o enviant un correu electrònic a pavello@sallent.cat.