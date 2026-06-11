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Futbol sala

S'acaba el termini d'inscripció per al 36è Torneig de Futbol Sala de Sallent

La competició està oberta a jugadors de més de 16 anys i les places s'atorgaran en l'ordre en què les formacions s'hi hagin apuntat

Imatge del cartell de les 24 hores de futbol sala de Sallent

Imatge del cartell de les 24 hores de futbol sala de Sallent / AE Sallent

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Regió7

Sallent

Aquest divendres finalitza el termini d’inscripció per participar en el 36è Torneig d’Estiu de Futbol Sala de Sallent, que es disputarà durant els mesos de juny i juliol al Pavelló d’Esports de la vila bagenca, amb partits programats a partir de les 20.30 h.

La competició està oberta a equips de categoria sènior, amb jugadors i jugadores a partir de 16 anys. Les places són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o sol·licitar més informació trucant al telèfon 696 447 383 o enviant un correu electrònic a pavello@sallent.cat.

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