Alonso, en clau de comiat: “Probablement serà el meu últim Gran Premi a Barcelona”
"Barcelona no serà al calendari el 2027 i jo no he decidit què faré l’any vinent, així que encara menys què faré d’aquí a dos anys", afirma Fernando a les portes d’un Gran Premi difícil per a Aston Martin
Laura López Albiac
Fernando Alonso ha començat a acomiadar-se del Circuit de Barcelona, escenari d’alguns dels grans moments de la seva carrera i de la famosa "marea blava" que el va acompanyar durant els seus anys de glòria. A les portes d’un GP de Barcelona-Catalunya que afronta amb expectatives mínimes amb Aston Martin, el bicampió espanyol ha reconegut que "probablement aquest diumenge serà la meva última cursa aquí".
Segons ha matisat, això no significa que es retiri al final de la temporada. “Això ho decidiré a l’estiu”, ha advertit. "Tanmateix, si encara no tinc clar si continuaré, si renovaré per a l’any vinent, encara menys sé què faré d’aquí a dos anys. I Barcelona no serà al calendari el 2027, sinó el 2028", ha recordat l’asturià, ambaixador del Circuit i una figura clau en la continuïtat del traçat català a la Fórmula 1, a partir d'ara biennal i convivint amb el GP d’Espanya a Madrid.
"L’adeu és present. A cada cursa penso que pot ser l’última", ha reconegut. "Però això no m’afecta gaire, no canvia res de la meva carrera ni de la meva vida. He aconseguit molt més del que mai vaig somiar o imaginar de petit. El que és dur és no guanyar curses i no ser competitiu", ha afegit.
Alonso ha fet balanç de la seva història particular al Circuit: "La victòria del 2006, quan era campió; l’última, la 32, amb Ferrari... Aquí vaig fer el meu primer test amb un monoplaça, també el de Renault o Benetton. I vaig fer una volta amb el rei Joan Carles I. No m’adonava que hi era quan conduïa el Mégane", ha recordat amb nostàlgia.
Un cap de setmana difícil
Alonso espera "gaudir" del cap de setmana i retornar l’afecte a la seva afició. "És el meu 23è Gran Premi aquí i tots han estat màgics, i aquest últim també ho ha de ser, encara que aquesta vegada no serem competitius". Després de sumar el primer punt de la temporada a Mònaco, l’asturià considera que “bàsicament no crec que hi hagi una gran diferència, perquè el punt que vam aconseguir allà va ser més per les circumstàncies, per les sancions i perquè hi va haver pilots que van abandonar. "No podem amagar la realitat: no vam ser competitius diumenge i probablement no mereixíem aquest punt", ha valorat amb sinceritat.
"La meva motivació no ha canviat. Entenc com funciona aquest esport, sé que cal treballar en equip per optimitzar un bon paquet. Necessitem temps, però a la Fórmula 1 cal rendir cada dues setmanes. Les nostres esperances estan posades en la segona meitat de la temporada", ha conclòs.
Pel que fa a la rivalitat entre els projectes de Barcelona i Madrid a la Fórmula 1, Alonso ha estat contundent: "Gràcies a Déu, això no és el futbol. Som uns privilegiats de tenir dos grans premis al nostre país. Barcelona és el nostre gran premi de casa: aquí s’hi proven moltes coses, hi venim per a esdeveniments amb patrocinadors, per fer-hi tests... Coneixem el circuit, està obert tot l’any i també acull el MotoGP. Madrid és un esdeveniment amb un enfocament diferent. Són experiències complementàries i positives per a l’esport a Espanya”.
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