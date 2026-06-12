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El Centre d'Esports Manresa renova Matheus Teixeira i Carlos Portero
El conjunt manresà continua el procés de renovació de la plantilla i ho fa amb dos dels pals de paller de la plantilla del primer equip
Regió7
El Centre d'Esports Manresa continua immers en el seu procés de renovació de la plantilla del primer equip, i en els darrers dies ha confirmat la continuïtat de dos dels pals de paller de la seva columna vertebral: Matheus Teixeira i Carlos Portero. Dos jugadors que han estat gairebé indiscutibles per a l'estructura que plantejava Sergi Trullàs, amb el central brasiler sent titular en tots 33 partits de la lliga, i el migcampista de La Llagosta en 28.
Tots dos renoven per una temporada amb l'entitat manresana, i es postulen com a clars candidats de continuar capitanejant l'equip. Matheus blindant el centre de la defensa i encapçalant a línia mitjançant el seu lideratge, i Portero fent brillar la resta de companys amb grans passades, canalitzant i distibuint el joc manresà per trobar les referències ofensives.
Tots dos jugadors s'afegeixen al grup de sis que, amb anterioritat, ja havia quedat clar que segueixen, com són Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr el Amerani, Nico Olmedo, Ángel Vera i Roger Munells.
Marc Buenavida, cedit al Martorell
El club també ha fet oficial que el jove davanter Marc Buenavida marxarà cedit al Club de Futbol Martorell. El jugador ha completat ja la seva etapa al futbol base, i es continuarà formant al conjunt martorellenc, que la temporada vinent competirà a Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català.
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