Futbol
La intel·ligència artificial acosta Marc Pubill al seu passat en el CE Manresa
Una campanya de Movistar vesteix els jugadors de la selecció espanyola amb camisetes d'equips de formació
Per a Joan Garcia, de Sallent, han triat la Damm i per a Eric Garcia, de Martorell, el Barça
El Mundial comença a agafar velocitat de creuer i les diferents cadenes de televisió que en tenen els drets o l'emeten en fan reportatges, promocions i el que sigui. Movistar, que ofereix els partits a través de DAZN, ha donat a conèixer una campanya a les xarxes en què vesteix els jugadors de la selecció espanyola amb els colors d'equips de formació. I en el cas d'un dels jugadors de la Catalunya central, han escollit un club de casa nostra.
Així, el defensa de l'Atlètic de Madrid Marc Pubill hi apareix amb la camiseta del Centre d'Esports Manresa, que va lluir en la seva primera etapa en el món del futbol fins que tenia vuit anys, el 2011. A partir d'aquí, va passar al futbol base de l'Espanyol i va tornar a jugar a un altre equip de casa nostra, el Gimnàstic de Manresa, entre el 2017 i el 2020 . Per tant, haurien pogut triar qualsevol de les dues indumentàries.
Des d'aquí, Pubill va anar al planter del Llevant, a l'Almeria i ara a l'Atlètic de Madrid, on s'ha convertit en un puntal com a lateral o central, la qual cosa li ha valgut la convocatòria per a la Copa del Món sense haver debutat abans amb el conjunt de Luis de la Fuente.
Més representants
A part de Pubill, hi ha dos jugadors més de casa nostra a la selecció. El sallentí Joan Garcia surt amb la camiseta de la Damm, el conjunt barceloní de formació on va anar després de passar, de molt petit, pel Sallent i el Centre d'Esports Manresa. Va ser tot seguit que va anar a l'Espanyol.
Segurament no l'han posat amb l'escut blanc-i-blau perquè, en la llista, ja hi ha un altre jugador amb passat espanyolista, el lateral esquerre Marc Cucurella, que després va anar al Barça i ara juga al Chelsea.
El tercer jugador de casa nostra és el martorellenc Eric Garcia, que és convocat per al seu segon Mundial, tot i que en el de Qatar no va arribar a debutar. En aquest cas, la tria és senzilla, ja que només ha estat al planter del Barça, que és la camiseta que du.
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