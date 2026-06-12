Futbol
Junts Manresa afirma que el regidor Anju Valentí "no diu tota la veritat" en el canvi de qualificació del camp del Sant Pau
El grup opositor al govern manifesta que "l'aprovació provisional i definitiva del planejament urbanístic que va qualificar com a zona verda" l'espai es va fer quan el regidor d'Urbanisme era l'actual alcalde, Marc Aloy
Regió7
El grup de Junts Manresa ha fet un comunicat en què surt al pas de les declaracions que el regidor d'Esports, Anjo Valentí (PSC) va fer a Regió7 respecte de l'origen del canvi de qualificació, de zona esportiva, a zona verda, del camp de futbol del Sant Pau, actualment abandonat. Valentí va dir que l'origen del canvi venia de l'època en què l'actual líder de Junts, Ramon Bacardit, era regidor d'Urbanisme. Aquest partit, però, sosté que "l'aprovació provisional i definitiva del planejament urbanístic que va qualificar com a zona verda" va arribar posteriorment, quan el regidor era l'actual alcalde, Marc Aloy.
Així, segons la nota, "el Grup Municipal de Junts Manresa lamenta les declaracions efectuades pel regidor d'Esports, Anjo Valentí, en relació amb la situació del camp de futbol del Club Sant Pau i considera que les seves paraules no expliquen tota la veritat sobre l'origen i l'evolució d'aquest projecte. Unes declaracions que, a més, posen en evidència les contradiccions internes, la manca de lideratge i el desgast d'un govern municipal que cada vegada transmet una imatge més clara de descoordinació, improvisació i divisió interna".
Segueix dient que "Valentí ha intentat atribuir responsabilitats a Ramon Bacardit sobre una actuació urbanística vinculada al camp de futbol del Sant Pau. Tanmateix, la realitat dels fets és molt diferent. Tant l'aprovació provisional i definitiva del planejament urbanístic que va qualificar com a zona verda es va produir quan Ramon Bacardit ja no formava part del govern municipal. En aquell moment, el regidor d'Urbanisme era l'actual alcalde de Manresa, Marc Aloy. Si l'actual alcalde considerava que aquell planejament no responia a les necessitats de la ciutat o limitava futurs equipaments esportius, disposava de totes les eines polítiques i administratives per introduir-hi les modificacions oportunes abans de la seva aprovació definitiva".
Hi afegeix que "a més, hi ha un fet que Anju Valentí evita explicar. Quan Ramon Bacardit era regidor d'Urbanisme, el Club de Futbol Sant Pau ni tan sols existia. Per tant, resulta incomprensible intentar responsabilitzar un govern de fa més d'una dècada d'una situació vinculada a una entitat esportiva que encara no havia estat refundada".
"Contradicció"
La nota continua dient que "la principal contradicció de les declaracions d'Anjo Valentí és una altra. El mateix regidor ha afirmat públicament que el Sant Pau acabarà recuperant el camp de futbol i fins i tot ha assegurat que, si és alcalde l'any 2027, impulsarà aquest projecte. Davant d'aquestes afirmacions, la pregunta és inevitable: si considera que aquest equipament és necessari i viable (tècnicament i jurídicament), per què no l’ha impulsat durant els darrers tres anys que porta al capdavant de la regidoria d’Esports?".
Així, segons el seu parer, "Aquestes declaracions posen de manifest les contradiccions permanents d'Anjo Valentí. D'una banda, assegura que el projecte es podrà fer i es compromet a tirar-lo endavant en el futur. De l'altra, argumenta que existeixen dificultats vinculades als talussos que dificulten o impedeixen la seva execució. Si realment aquests obstacles són tan determinants com afirma, costa entendre com pot garantir avui que el camp de futbol serà una realitat demà. La ciutadania i el Club Sant Pau mereixen explicacions clares. El que no és acceptable és utilitzar arguments diferents segons convingui en cada moment, generant més confusió que certeses sobre una infraestructura que afecta directament el futur de l'esport de la ciutat".
Segons el seu punt de vista, "les explicacions només poden ser dues. O bé Marc Aloy no ha deixat que el seu regidor d'Esports desenvolupés aquest projecte durant tot aquest temps, fet que evidenciaria una profunda manca de confiança i autonomia dins del mateix govern municipal, o bé Anjo Valentí ha estat incapaç de liderar i gestionar una actuació que avui considera imprescindible per a la ciutat".
Junts aprofundeix en, segons ells, el sentiment en les entitats esportives. "Observem amb preocupació com cada vegada són més freqüents les contradiccions públiques entre membres del govern, les discrepàncies internes i els intents de traslladar responsabilitats als altres. És una situació que confirma el que cada vegada percep més gent a la ciutat: que l'actual govern està esgotat, que cadascú va per la seva banda i que les tensions internes només aniran a més durant els propers mesos. Aquest desgast és especialment visible en l'àmbit esportiu. El malestar existent entre nombrosos clubs de la ciutat, els problemes recurrents amb instal·lacions esportives, la manca de planificació i la sensació d'abandonament que expressen moltes entitats són la prova més evident de la manera de governar d'Anjo Valentí i de retruc de Marc Aloy".
Acaba afirmant que "el desgavell que viu avui l'esport manresà és cada vegada més evident. Les dificultats que denuncien nombrosos clubs, la manca de planificació d'inversions i la sensació generalitzada que els problemes s'arrosseguen sense solucions són la millor demostració de la manera de gestionar d'Anjo Valentí al capdavant de la regidoria d’Esports".
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