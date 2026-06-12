Atletisme
L'Avinent Manresa afronta amb optimisme la jornada definitiva de les lligues
El conjunt femení de l'entitat intentarà mantenir la seva plaça a Divisió d'Honor, mentre que el masculí afrontarà a Pamplona la fase d'ascens de Primera amb moltes ganes i sense pressió
Aleix Camats i Guim Morcillo, del Club Atlètic Igualada, afrontaran representant l'Hospitalet Atlètic l'encontre de permanència a la màxima categoria masculina de l'atletisme estatal
L'Avinent Manresa afronta amb molt d'optimisme i ganes la jornada definitiva del Campionat d'Espanya de Clubs. El conjunt femení, que milita a la màxima categoria, la Lliga Iberdrola Divisió d'Honor, afrontarà dissabte a Madrid el darrer encontre amb la premissa de mantenir-se al primer nivell. El masculí, en canvi, es desplaçarà fins a Pamplona per disputar diumenge la fase d'ascens a la màxima categoria de la Lliga Joma, tot i que consumar-lo no serà gens fàcil.
El combinat femení, conscient de la importància de mantenir-se al primer nivell, portarà a Madrid el millor equip que poden alinear. De fet, Eulàlia Torrescasana, directora tècnica de l'entitat, ha explicat en la jornada prèvia a l'encontre que "fins i tot hem fet algun canvi d'última hora perquè alguna atleta ha fet marca i no podem escatimar". El conjunt femení porta 2 punts, i si vol evitar les dues places de descens haurà de superar, en aquest darrer encontre el Ria Ferrol, el Tenerife CajaCanarias i el Piélagos.
El combinat masculí, amb la tranquil·litat de saber que té assegurada la permanència, també anirà diumenge a Pamplona "amb el millor que tenim", tot i que no podran comptar amb el seu especialista en els 400 metres, Biel Cirujeda. Torrescasana ha explicat que "sortirem a lluitar i a gaudir", i ha destacat "la gran unió que hi ha entre tots els atletes".
També en categoria masculina, els atletes Guim Morcillo i Aleix Camats, del Club Atlètic Igualada, disputaran defensant els colors de l'Hospitalet Atlètic l'encontre masculí de la permanència de Divisió d'Honor. Morcillo ho farà en llançament de javelina, mentre que Camats ho farà en llançament de disc. Tots dos, amb l'objectiu que el conjunt hospitalenc certifiqui la seva continuïtat a la màxima divisió estatal.
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