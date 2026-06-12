Hoquei patins
La Lliga de Campions d'hoquei que jugarà l'Igualada Rigat la temporada vinent tindrà un nou format
La competició seguirà tenint dotze equips, tindrà un únic grup amb sis partits aleatoris, a l'estil del futbol, els quatre primers entraran a la final a vuit i la resta jugarà un play-in
L'Igualada Rigat, que aquest divendres inicia el play-off final de l'OK Lliga, viurà un nou format en la seva participació a la Lliga de Campions de la temporada vinent, segons ha avançat el prestigiós portal portuguès HoqueiPt. A semblança de la seva homònima futbolística, hi haurà un sol grup amb els dotze equips participants, els quals disputaran sis jornades davant de rivals escollits de manera aleatòria per un sorteig. Els quatre primers es classificaran directament per a una final a vuit i la resta jugarà un play-in a anada i tornada per determinar els altres quatre que passen ronda.
D'aquesta manera, la llista d'equips ja està definida. A part de l'Igualada Rigat, per la banda de l'OK Lliga jugaran el Liceo, el Barça i el Calafell. Portugal aporta cinc formacions, Benfica, Sporting, Porto, Barcelos i Braga: dos equips seran italians, el Trissino i el Bassano i, com sol ser habitual, completa la llista el Saint-Omer francès.
Aquests equips jugaran les respectives jornades el 26 de novembre, el 10 de desembre, el 7 i el 21 de gener i l'11 i el 25 de febrer. El play-in, amb els equips entre el cinquè i el dotzè, serà amb l'anada el 8 i la tornada el 22 d'abril. La final a vuit es jugarà entre el 27 i el 30 de maig.
El nou format provoca que es passi de deu partits assegurats a la primera fase, els que ha disputat l'Igualada Rigat la passada campanya, a sis, malgrat que tots els equips tenen assegurat un play-in, amb dos enfrontaments més. Qui passi entre els quatre primers, però pugui ser eliminat a la final a vuit, només disputaria set partits.
L'Igualada Rigat va tornar a la màxima competició la temporada passada i va quedar eliminat en la primera fase d'un grup que completaven el Barça, el Reus, el Porto, el Trissino i el Saint-Omer.
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