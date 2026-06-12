Mundial 2026
Mèxic somia en gran en l’estrena contra Sud-àfrica
Quiñones, que va marcar el primer gol del campionat, i Raúl Jiménez, imponent, concedeixen a la selecció de Javier Aguirre la victòria en un partit inaugural amb tres expulsions
Francisco Cabezas
La mola de l’estadi Azteca, on Pelé i Maradona van levitar per apropar-se definitivament a la divinitat, va imposar la seva mística en aquesta tercera vegada en què acollia el partit inaugural d’un Mundial. El futbol d’ara no té gaire a veure amb el que es jugava el 1970 o el 1986. Tot i que hi continua havent dictadors pel mig, amb altres noms, i els diners flueixen i també s’escolen, però d’amagatotis i amb capçalera oficial. Si s’han de comprar entrades, l’organització te les revèn.
Els que es van poder permetre acostar-se a l’Azteca –ara té nom de banc, Banorte– després del sucre ranci de Maná i els malucs de Shakira, almenys, van sortir satisfets amb el convincent triomf del Mèxic de Javier Aguirre i Rafa Márquez contra una Sud-àfrica a qui, a més de patir dues expulsions, el partit li va venir gran. Els mexicans també van veure una vermella, a César Montes, quan un rival se li escapava cap enfora en l’afegit. Va tenir la mà lleugera, l’àrbitre brasiler Wilton Sampaio.
Posats a buscar herois, el cepat Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial, és d’aquells a tenir en compte. Quiñones, colombià naturalitzat mexicà, és un davanter d’aquells que es guanyen la vida a la lliga de l’Aràbia Saudita (Al-Qadsiah) i s’atipa d’apuntar-se dianes (37 en 35 partits aquesta temporada). Però Quiñones, un gol i un pal contra Sud-àfrica, tot just té 29 anys i, pel que s’ha vist en la seva estrena mundialista, destresa.
Quiñones va aprofitar que els Bafana Bafana van afrontar el duel d’una manera molt diferent de com ho van fer en el partit inaugural que també els va enfrontar als mexicans en el Mundial de Sud-àfrica 2010 (1-1). Tancats enrere intentant perfilar una línia de cinc, els sud-africans, que no estan fets per defensar, van mirar de sortir des de darrer tocant. Però amb tanta mala traça que van acabar fatal. Un error groller de Sithole, que a la segona part completaria el xou sent expulsat, va propiciar un robatori de Lira, pletòric. La pilota la va agafar Quiñones, que veient que el porter Williams no estava fi amb les mans, va preferir colar-li la pilota entre les cames.
Hugo Broos, seleccionador de Sud-àfrica, potser va recordar els dies en què ell mateix va trepitjar l’Azteca com a defensa central d’aquella Bèlgica que va acabar quarta en el Mundial de Mèxic 86. I potser va pensar que, amb les seves peces, ni li aniria bé defensant, però ni de bon tros atacant. Va ser un equip sense nord.
Així que quan Sud-àfrica es va quedar amb un home menys a trenc d’alba del segon acte (Gutiérrez se n’anava sol), només es va haver d’esperar a la sentència. Raúl Jiménez la va firmar amb aquest cap que encara ha de protegir després de la fractura de crani que va estar a punt d’acabar amb la seva carrera. La vermella a Zwane per una plantofada descoberta pel VAR va tancar una baralla que no va ser tal.
Mèxic, que no havia guanyat mai en un partit inaugural (ho va fer al vuitè), que no ha anat mai més enllà d’uns quarts, vol somiar en gran. I que el Canta y no llores no se li torni per fi en contra.
Mèxic 2 - 0 Sud-àfrica
MÈXIC: Rangel; Reyes, César Montes, Vásquez, Gallardo; Lira (E. Álvarez, m. 76); Alvarado, Gutiérrez (Chávez, m. 66), Fidalgo (Gilberto Mora, m. 66), Quiñones (Alexis Vega, m. 76); Raúl Jiménez (A. González, m. 76). Tècnic: Javier Aguirre.
SUD-ÀFRICA: Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, m. 77); Sithole, Mokoena, Adams (Zwane, m. 71); Foster (Mbatha, m. 56), i Rayners (Makgopa, m. 77). Tècnic: Hugo Broos.
ÀRBITRE: Wilton Sampaio (brasiler).
T. GROGUES: Mokoena, Gutiérrez, Sibisi.
T. VERMELLES: Sithole (m. 49), Zwane (m. 84), César Montes (m. 92).
GOLS: 1-0 (m. 9), Quiñones; 2-0 (m. 77), Raúl Jiménez.
ESTADI: Asteca. 80.824 espectadors.
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut