Futbol
El Mundialet Intercultural torna als seus orígens, recupera el Congost i guanya el Camp Municipal de Les Cots
La 22a edició del torneig reunirà al voltant de 900 futbolistes sobre el terreny de joc i començarà dissabte 20 de juny al Nou Estadi del Congost
La 22a edició del Mundialet Intercultural de Futbol de Manresa tornarà a unir comunitats d'arreu del planeta al Nou Estadi del Congost i al Camp de Futbol Municipal de Les Cots. Precisament el fet de recuperar l'equipament esportiu del barri de La Font dels Capellans és una de les grans novetats que presenta aquesta nova edició del torneig, que des del 9 de setembre del 2025 compta amb gespa artificial. El tret inicial de la competició es donarà dissabte 20 de juny, a les 17.30 hores al Congost.
Segons ha explicat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, "això demostra que la inversió municipal que es va fer a l'equipament dona capacitat per créixer tant al club com per La Font. Ha estat una inversió estratègica, no només pel barri, sinó també per la ciutat". En aquest mateix sentit, Valentí ha explicat que el consistori dona suport a la iniciativa mitjançant una inversió econòmica de 10.000 euros. La meitat destinada al cost dels trofeus i la vigilància, i l'altra a l'obertura i el subministrament dels dos equipaments.
Al seu torn, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, ha explicat que el fet que el Mundialet arribi a la 22a edició demostra que "a Manresa tenim moltes persones de diverses cultures, que l'esport n'és un punt de trobada i que és també una gran eina d'inclusió social". De la mateixa manera, ha valorat que es tracti "d'un dels esdeveniments d'aquest caire que té més continuïtat al país", i que "cada vegada hi ha més categories i equips amb la voluntat de participar-hi". Enguany hi participaran persones originàries de 118 nacions.
Moctar Thera, president de l'ONG Diapo, l'entitat que impulsa el Mundialet, s'ha mostrat molt agraït pel suport constant que reben per part del consistori. Ha valorat especialment la capacitat conciliadora d'un torneig com el seu, ja que "he conegut molta gent gràcies al Mundialet, el futbol uneix, i quan la gent es coneix, hi ha menys maldat".
Verónica Jaramillo, presidenta de l'Associació d'Equatorians de Manresa, ha valorat especialment el fet que la categoria femenina creixi cada any, en aquesta ocasió, amb un equip més, nou en total. Jaramillo ha afegit que "a més, tenim bon nivell de futbol. L'any passat va jugar una noia que després va anar a la Queens League i enguany podrem comptar amb una futbolista que ha destacat al Camerun".
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