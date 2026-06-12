Futbol
La UE Sant Pau reclama que l'espai del seu antic camp recuperi la condició d'equipament esportiu
L'entitat es queixa que no haver estat beneficiat pel Pla de Millora d'Equipaments Esportius i el regidor Valentí argumenta que el motiu és que es va canviar la seva catalogació a zona verda, en una decisió "impulsada amb Ramon Bacardit com a regidor d'Urbanisme"
El club acusa els diferents consistoris dels últims anys de "falta de voluntat política" per canviar la normativa per permetre que hi pugui haver una zona esportiva al barri
La Unió Esportiva Sant Pau ha emès una nota en què mostra el seu "profund malestar i indignació davant del reiterat oblit que l'Ajuntament de Manresa demostra cap al nostre barri, els nostres veïns i la nostra entitat". El motiu és l'anunci del pla d'inversió de 9 milions d'euros destinat a intervenir en equipaments esportius "de tots els barris" de la qual "Sant Pau n'ha estat exclòs, un cop més".
Les successives directives, l'actual presidida per Rosa Gómez, fa prop d'una dècada i mitja que reclamen que es faci una zona esportiva a la zona on hi havia l'antic camp de futbol, ara abandonat, però no és possible perquè, com ells mateixos reconeixen en la nota, i també el regidor d'Esports, Anjo Valentí, en paraules a Regió7, l'espai està catalogat com a zona verda.
El club es lamenta que aquesta condició "fomenta el seu abandonament i el converteix en un punt perillós i insalubre per al veïnat". Rosa Gómez, fins i tot, ha declarat a aquest diari que "dies enrere es van haver de fer fora okupes dels vestidors". Mentrestant, l'equip de futbol, segueix sent un nòmada a tots els estadis de la ciutat buscant un lloc on entrenar-se o jugar.
El canvi al POUM
El regidor Valentí ha explicat a Regió7 que "el camp no es pot beneficiar de la subvenció perquè no és zona d'equipament esportiu, sinó zona verda". Recorda que el canvi es va fer al POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) del 2017 per un motiu de "seguretat, de la protecció dels talusos que hi ha al voltant perquè no hi ha marge suficient per si hi hagués despreniments" damunt dels eventuals espectadors.
Valentí recorda que l'origen d'aquest canvi "ve del mandat entre el 2011 i el 2015, amb Ramon Bacardit com a regidor d'Urbanisme". El regidor va parlar amb els representants del Sant Pau al Consell Municipal d'Esports de dimarts i "els vaig dir que si en el futur soc alcalde, voldré revertir això, perquè com a grup ja hi vam estar en contra. Entenc que va ser una decisió equivocada per un motiu de seguretat, però en d'altres ocasions s'hi han posat xarxes i, amb inversió i voluntat política, s'hauria pogut solventar. Encara tindríem un camp a Sant Pau".
De cara al futur de l'equip, "tindran lloc per continuar jugant. Caldrà mirar els quadrants" dels horaris de totes les instal·lacions per saber on poden fer-ho.
Sense possibilitat de créixer
Des del Sant Pau, la presidenta, però, afirma que "si diu que ho faran quan sigui alcalde, perquè no ho han fet ara, que ja fa anys que és al govern. El que crec és que hi ha hagut poca voluntat política" de tirar-ho endavant, com "en tot el que fa referència al barri". Afirma que, tot i que es diu que és un lloc perillós pels despreniments, "no n'hi hagut mai cap", però que cada any que passa sense equipament "és més complicat fer equip. A més, de vegades demanem anar a camps més propers, com Les Cots, i ens han enviat al Xup perquè era l'únic espai que quedava. Per a un equip de nois joves, haver d'anar tan lluny a l'últim torn provoca que molts pleguin". Enguany han pogut jugar a la més propera Balconada "perquè a ells els va caure un equip i ens van avisar perquè hi poguéssim anar. Des de l'Ajuntament sembla que ens facin caritat oferint-nos un camp, quan és la seva obligació".
Malgrat els salts per Castellgalí, la Mion, el Congost, el referit Xup i la Balconada, l'equip va fer una revifalla des de la seva refundació, el 2017, i va assolir un ascens a Tercera Catalana l'any de la covid. Enguany hi ha quedat cinquè i també té una formació de veterans. Segons Gómez "és com tot, si tinguéssim un equipament, molts dels nens del barri que han d'anar a jugar fins i tot a d'altres pobles s'hi quedarien". En la nota, el club acaba afirmant que han vist descendir clubs amb menys pressupost i que "si això no és competitivitat esportiva, ens agradaria saber quins són els seus criteris" per no canviar la normativa i permetre que el Sant Pau pugui tornar a la seva particular Ítaca.
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